Приток капитала в акции РФ со стороны фондов, ориентированных только на РФ, побил годовой рекорд - БКС

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Россия выделялась на общем фоне благодаря значительным притокам в активные фонды акций, инвестирующие в Россию (под управлением JPMorgan, Pictet и DWS). Между тем глобальные инвесторы по-прежнему отдают предпочтение облигациям развивающихся рынков, тогда как интереса к акциям нет, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 4 по 10 июля составил порядка $130 млн против притока $30 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый приток капитала в российские акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) по итогам отчетной недели составил $90 млн против оттока $40 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали самый высокий результат за последний год, показав приток капитала на уровне $100 млн, неделей ранее отток равнялся $10 млн.

"Фонды акций, ориентированные на Россию, показали самый впечатляющий результат с точки зрения недельных притоков больше чем за год, то есть с начала июля 2018 года, с недели, предшествующей саммиту России и США в Хельсинки. Отметим, что притоки были не концентрированными, а равномерно распределены между несколькими крупнейшими фондами, в том числе под управлением JPMorgan, Pictet и DWS, которые показали более $20 млн недельных притоков каждый, тогда как из Parvest, крупнейшего фонда, инвестирующего в Россию, инвесторы вывели $20 млн. Сильные данные, возможно, отражают рост аллокации на Россию во второй половине 2019 года, но судить пока рано, при этом, если проводить аналогии с прошлым годом (пик локального рынка перед саммитом на фоне притока иностранных инвестиций), картина становится уже на такой радужной. Тем не менее российские акции получили существенный кредит доверия, усиливающий положительную динамику притоков, о которой свидетельствуют потоки ETF за последние пару недель. Фонды акций GEM потеряли еще $408 млн за неделю, и Россия показала самый сильный результат с точки зрения недельных притоков среди крупнейших развивающихся рынков (EM) - редкое явление за последние пять лет", - говорится в обзоре.

По итогам недели, завершившейся 10 июля, в облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) был зафиксирован приток на уровне $40 млн против притока $70 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался отток на уровне $10 млн.

"Фонды облигаций GEM снова показали притоки ($1,1 млрд), которые продолжаются пятую неделю подряд. По всей видимости, в ближайшие месяцы инвесторы ожидают дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики центробанков развивающихся экономик и продолжают позиционироваться для carry trade. Июнь и начало июля могут оказаться самым позитивным периодом для динамики потоков в облигациях EM в этом году после волны притоков в январе-феврале", - отмечает эксперт.