Вероятными уровнями поддержки выступят значения 2768 пунктов по индексу МосБиржи и 1390 пунктов по РТС - Инвестиционная палата

"Завершение торговой недели на российском фондовом рынке проходит под укрепление рубля и снижение отечественных фондовых индексов. Очередная попытка конгрессменов США наложить санкции на российский госдолг имеет, на наш взгляд, достаточно мало шансов на реализацию. В целом мы оцениваем сложившийся в пятницу внешний фон как нейтральный, однако стоит заметить, что вероятность коррекции на российском фондовом рынке после достижения локальных максимумов остается весьма высокой. Вероятными уровнями поддержки выступят значения 2768 пунктов по индексу МосБиржи и 1390 пунктов по индексу РТС", - отмечает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.