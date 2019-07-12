Приток капитала в акции РФ со стороны фондов, ориентированных только на РФ, побил годовой рекорд - БКС

Россия выделялась на общем фоне благодаря значительным притокам в активные фонды акций, инвестирующих в Россию (под управлением JPMorgan, Pictet и DWS). Между тем глобальные инвесторы по-прежнему отдают предпочтение облигациям развивающихся рынков, тогда как интереса к акциям нет, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 4 по 10 июля составил порядка $130 млн против притока $30 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.