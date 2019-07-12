На санкционных новостях шансов продолжить рост у российской валюты очень мало - Алор Брокер

"Рубль в среду укрепился на полпроцента и в паре с долларом подошел к сопротивлению 62,7. На санкционных новостях шансов продолжить рост у российской валюты очень мало. Хотя рубль частично может поддержать рост спроса на ОФЗ - не исключено, что некоторые крупные инвесторы решат ими "затариться", пока это возможно. Но все же более логичным выглядит движение над отметку 63", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.