На рынке акций не исключена коррекция вниз - ИФ "Олма"

"В пятницу в начале торгов не исключена коррекция вниз. В то время как внешний фон в целом выглядит нейтральным, давление на рынок акций могут оказать сообщения об одобрении Палатой представителей Конгресса США поправок к проекту бюджета на 2020 год, предусматривающих санкции в отношении российского госдолга (окончательное принятие санкций потребует одобрения Сената и президента). На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи уровня 63 по паре доллар-рубль, давление санкционных рисков на курс рубля компенсируется ослаблением доллара США к корзине мировых валют на фоне снижения доходности казначейских облигаций", - считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.