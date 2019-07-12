Ожидаем консолидации индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2750-2800 пунктов - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций в четверг продемонстрировал заметную коррекцию - индекс МосБиржи опустился ниже отметки в 2800 пунктов. Из негативных новостей отметим, что Палата Представителей США вчера одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на следующий год, предусматривающей ограничения на действия американских лиц с российским госдолгом. При этом стабильность рынка ОФЗ и рубля говорит о том, что вряд ли причиной вчерашнего снижения рынка стал этот фактор. Сегодня в базовом сценарии ожидаем консолидации индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2750-2800 пунктов", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

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