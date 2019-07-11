11 июля 2019 года 18:51
Евробонды РФ в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне стабилизации котировок UST
Москва. 11 июля. Котировки большинства российских еврооблигаций в четверг демонстрируют небольшую разнонаправленную динамику на фоне отсутствия явных движений на рынке US Treasuries после сильного роста накануне, вызванного заявлением главы ФРС США Джерома Пауэлла о готовности регулятора приступить к смягчению денежно-кредитной политики. Это привело лишь к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цены российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК опустились по отношению к закрытию 10 июля на 2 базисных пункта и составили 112,84% от номинала, что соответствует доходности 3,08% годовых (рост на 0,5 базисного пункта).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК опустилась на 2 базисных пункта по отношению к предыдущему торговому дню, составив 100,46% от номинала. Их доходность повысилась на 1 базисный пункт и составила 1,8% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1,5 базисных пункта по сравнению со средой и составил 128 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к 10 июля на 23 базисных пункта - до 122,18% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 4,38% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 14 базисных пунктов - до 118,04% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 4,37% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году упали на 17 базисных пунктов, подешевев до 106,34% от номинала (доходность увеличилась на 3 базисных пункта - до 3,7% годовых), с погашением в 2023 году - увеличились на 1 базисный пункт, до 107,0% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 3,07% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 6 базисных пунктов - до 111,53% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 4,52% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году уменьшился на 1 базисный пункт - до 103,24% от номинала (доходность опустилась на 0,1 пункта - до 3,774% годовых).
"В условиях отсутствия новых внешних драйверов (на рынке US Treasuries сегодня нет явной динамики) рынок российских государственных еврооблигаций демонстрирует не очень существенные изменения. Цены стабилизировались после вчерашнего роста, который был вызван более "голубиной" риторикой главы ФРС Пауэлла, подтвердившего намерение регулятора снизить ставку уже на ближайшем заседании 30-31 июля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке вице-президент управления долговых ценных бумаг и деривативов Альфа-банка Егор Романченко.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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