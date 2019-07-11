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11 июля 2019 года 18:34
Рубль сохранял позиции в числе лидеров торгов - ИК "Велес Капитал"
"В четверг доллар продолжал корректироваться на глобальных площадках, после того как накануне выступление главы ФРС заметно усилило аппетит инвесторов к риску. В утренние часы индекс доллара опускался до 96,84 пунктов, продолжая обновлять минимумы с начала недели. Однако ближе к вечеру американская валюта заметно сократила свои потери, чему способствовали данные США по ускорению инфляции в июне, а также сокращение первичных заявок на получение пособий по безработице за прошедшую неделю. В результате к 18:00 индекс доллара DXY торговался в "плюсе" лишь на 0,04%, хотя днем прибавлял более 0,2%. На большинстве валютных площадок развивающихся рынков доллар также торговался днем в четверг в "красной зоне", тем не менее, укрепление валют EM выглядело сдержанным. Так, например, укрепление бразильского реала, мексиканского песо и индийской рупии днем было совсем незначительным (турецкая лира и вовсе торговалась в "минусе"). Рубль в утренние часы был не так далеко от максимумов с начала месяца, однако в последующие часы "отпустил" доллар в район 63 руб. К окончанию рабочего дня динамика валют на площадках EM была разнонаправленной, хотя рубль сохранял позиции в числе лидеров торгов", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
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11 июля 2019 года 19:43
Москва. 11 июля. Доллар и евро усилили снижение и торгуются на "Московской бирже" вечером в четверг вблизи минимальных значений с начала сессии; рубль ускорил укрепление к бивалютной корзине благодаря повышению интереса инвесторов к риску и позитивной динамике большинства валют emerging markets после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США, а также нефти Brent выше $67 за баррель. читать дальше
.11 июля 2019 года 19:19
Рынок акций РФ в четверг ощутимо просел в отсутствие покупателей, индексы МосБиржи и РТС оставили рубежи 2800 пунктов и 1400 пунктов
Москва. 11 июля. Рынок акций РФ в четверг ощутимо просел в рамках фиксации прибыли игроками в отсутствие новых покупателей на фоне забуксовавшего роста внешних фондовых площадок и нефти, ранее разогретых на сигналах Федрезерва США о готовности к смягчению монетарной политики; индексы МосБиржи и РТС не удержали круглые рубежи 2800 и 1400 пунктов соответственно, причем давление на рублевые цены бумаг оказало укрепление рубля. читать дальше
.11 июля 2019 года 18:51
Москва. 11 июля. Котировки большинства российских еврооблигаций в четверг демонстрируют небольшую разнонаправленную динамику на фоне отсутствия явных движений на рынке US Treasuries после сильного роста накануне, вызванного заявлением главы ФРС США Джерома Пауэлла о готовности регулятора приступить к смягчению денежно-кредитной политики. Это привело лишь к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.11 июля 2019 года 18:45
"В четверг российский фондовый рынок возобновил снижение, несмотря на умеренно позитивный внешний фон. Так, поддержку нашим акциям могла оказать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжил вчерашнее движение вверх и достиг отметки 67 долларов за баррель.... читать дальше
.11 июля 2019 года 18:11
"Российский рынок акций выглядит перекупленным. Даже с учетом укрепления рубля к доллару и роста цен на нефть большинство участников заняли выжидательную позицию. Российскому рынку необходима небольшая разрядка. Позиционная торговля развернется на следующей неделе. Индекс МосБиржи снижается на... читать дальше
.11 июля 2019 года 17:11
Институциональные инвесторы ждут действий ФРС, надеясь на перелом негативных трендов в мировой экономике - БКС
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 10 июля 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По итогам... читать дальше
.11 июля 2019 года 16:57
"Рубль после вчерашнего мощного укрепления "стоит на месте". К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4230 рублей. Нетипичное "летнее окно" возможностей вызывает ажиотаж на рынке размещений рублёвых корпоративных облигаций. Инвесторы в ажиотаже скупают рублевые "бонды" "корпоратов"... читать дальше
.11 июля 2019 года 16:48
Доходность двухлетних US Treasuries может упасть до 1% годовых к концу 2020 года, если Федеральная резервная система перейдет к снижению процентных ставок, полагают аналитики Citigroup. "Мы сейчас находимся в той точке, когда надо оценить - сократит ли Федрезерв ставку для подстраховки или мы... читать дальше
.11 июля 2019 года 16:23
"Цены на нефть впервые с конца весны поднялись выше $67 за баррель. В пользу роста котировок сырья сейчас работают несколько факторов, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Во-первых, сформировавшиеся после заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла ослабление доллара и рост... читать дальше
.11 июля 2019 года 16:03
"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с "покупать" до "держать" после роста котировок этих бумаг на 40% с начала года, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость GDR ритейлера, рассчитанная аналитиками, осталась без... читать дальше
.11 июля 2019 года 15:43
"В четверг российский рынок акций умеренно снижается, несмотря на достаточно позитивный внешний фон и растущую стоимость нефти. Индекс МосБиржи откатился ближе к рубежу в 2800 пунктов. Причинами слабой реакции отечественных акций на внешний позитив, по нашему мнению, стали техническая... читать дальше
.11 июля 2019 года 15:40
Москва. 11 июля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря усилению интереса инвесторов к риску и позитивной динамике большинства валют emerging markets после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США, а также увеличению цен на нефть. читать дальше
.11 июля 2019 года 15:11
"В среду состоялся ежегодный отчет председателя ФРС США Джерома Пауэлла перед Палатой представителей Конгресса. Чиновник заявил, что регулятор видит риски, связанные с неопределенностью в мировой торговой политике и конфликтом между США и Китаем, а также со слабым экономическим ростом, которые... читать дальше
.11 июля 2019 года 14:47
Цены на нефть выросли более чем на 4% на фоне новостей о сокращении запасов, связанных с погодными условиями перебоев в поставках и геополитических заявлений, которые, вероятно, были дополнены закрытием коротких позиций. Сочетание этих факторов выглядит временным, и мы по-прежнему ожидаем движения... читать дальше
.11 июля 2019 года 14:24
Рост рисков для мировой экономики и смягчение политики ведущих центральных банков поддержат спрос и цены на золото - Промсвязьбанк
"Цены на золото во 2 квартале 2019 года достигли максимального значения с начала 2013 года. Этому способствовал ряд фундаментальных факторов, долгосрочно главным из которых выступает замедление мировой экономики и торговли, что выражается в ухудшении макроэкономических показателей. По нашему... читать дальше
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