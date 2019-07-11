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Главная / Мнения аналитиков / Во втором полугодии 2019 года ожидаем снижения кривой доходности ОФЗ вниз еще на 20–30 б.п. - Промсвязьбанк
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11 июля 2019 года 17:39
Во втором полугодии 2019 года ожидаем снижения кривой доходности ОФЗ вниз еще на 20–30 б.п. - Промсвязьбанк
"Во 2 квартале 2019 г. на рынке рублевых облигаций продолжилось ралли. С начала года 10-летние ОФЗ обеспечили инвесторам 27% годовых (переоценка + купон). Рост цен российских облигаций происходил на фоне восстановления вложений нерезидентов в ОФЗ (более 700 млрд руб. за 6 месяцев 2019 г.). Ожидания смягчения ДКП мировыми центробанками стимулировали покупку российских облигаций вместе с большинством ЕМ. Относительно высокие цены на нефть и укрепление рубля также повысили привлекательность рублевых облигаций для инвесторов. Федеральный бюджет за 5 месяцев 2019 г. исполнен с рекордным профицитом 1,15 трлн руб. (2,7% ВВП). ЗВР России достигли 518 млрд долл. (максимум с 2013 г.). Усиление кредитных метрик и ослабление санкционной риторики привлекают глобальных инвесторов. Еще одним драйвером стало снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 25 б.п. от 14 июня. Во 2П2019 мы ожидаем снижения кривой доходности ОФЗ вниз еще на 20–30 б.п. Спрос на российские облигации будет поддерживаться ожиданиями смягчения ДКП мировыми центробанками, а также потенциалом снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 7% в 2020 г. Основными рисками для рынка облигаций выступают снижение цен на нефть, ослабление рубля и санкционное давление со стороны США. Спрэд между доходностью ОФЗ срочностью 2 и 10 лет сжался в июне до 20 б.п. Для снижения рисков отрицательной переоценки рекомендуем постепенно сокращать дюрацию портфеля до 3 лет", - указывают специалисты Промсвязьбанка.
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12 июля 2019 года 12:54
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) с 1250 рублей до 1470 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.12 июля 2019 года 12:38
"Cанкционная повестка вновь вернулась на российский финансовый рынок. Нижняя палата Конгресса США включила в оборонный бюджет следующего года поправку о запрете каких-либо операций с госдолгом РФ для граждан США, связывая это с вмешательством России в американские выборы. Это немного тревожное... читать дальше
.12 июля 2019 года 12:11
"На глобальных площадках сохраняются умеренно позитивные настроения после выступлений главы ФРС Д. Пауэлла в Конгрессе США. Благодаря более мягкой риторике со стороны американского регулятора неделя для большинства рисковых активов завершается на позитивной ноте. Индекс S&P500 и индекс валют... читать дальше
.12 июля 2019 года 11:51
"Поддержку нефтяным контрактам на прошедшей неделе оказало смягчение риторики со стороны ФРС США, а также снижение американских коммерческих запасов нефти. Кроме того, положительно на нефтяные цены влияет и приближение урагана в Мексиканском заливе, в результате чего предложение нефти из США может... читать дальше
.12 июля 2019 года 11:24
"Вчера доходность Russia`29 снизилась до 3,85% (-1 б.п.). Интерес к российским евробондам поддержал рост цен на нефть, выход хорошей статистики по исполнению федерального бюджета за 6м2019 г. с профицитом 1,56 трлн руб. или 3,1% ВВП. Также вчера вышли данные по внешнему долгу России. Рост ЗВР в... читать дальше
.12 июля 2019 года 11:05
"Кривая доходности ОФЗ с момента последнего заседания ЦБ РФ 14 июня снизилась на 30-38 б.п. Инвесторы уже закладывают в цену снижение ключевой ставки до 7%, предвосхищая действия регулятора как минимум на предстоящие 6 месяцев. Сегодня цены рублевых облигаций могут немного скорректироваться вниз,... читать дальше
.12 июля 2019 года 10:46
"Нефтяные цены в четверг незначительно скорректировались после минувшего роста. Фьючерсы на Brent завершили торги в районе $66,5 за баррель. Сейчас сентимент складывается исключительно позитивный, но в любой момент тема замедления мировой экономики может вновь выйти на первый план и оказать... читать дальше
.12 июля 2019 года 10:35
Приток капитала в акции РФ со стороны фондов, ориентированных только на РФ, побил годовой рекорд - БКС
(добавлен текст после 2-го абзаца) Россия выделялась на общем фоне благодаря значительным притокам в активные фонды акций, инвестирующие в Россию (под управлением JPMorgan, Pictet и DWS). Между тем глобальные инвесторы по-прежнему отдают предпочтение облигациям развивающихся рынков, тогда как... читать дальше
.12 июля 2019 года 10:19
Вероятными уровнями поддержки выступят значения 2768 пунктов по индексу МосБиржи и 1390 пунктов по РТС - Инвестиционная палата
"Завершение торговой недели на российском фондовом рынке проходит под укрепление рубля и снижение отечественных фондовых индексов. Очередная попытка конгрессменов США наложить санкции на российский госдолг имеет, на наш взгляд, достаточно мало шансов на реализацию. В целом мы оцениваем сложившийся... читать дальше
.12 июля 2019 года 10:06
Приток капитала в акции РФ со стороны фондов, ориентированных только на РФ, побил годовой рекорд - БКС
Россия выделялась на общем фоне благодаря значительным притокам в активные фонды акций, инвестирующих в Россию (под управлением JPMorgan, Pictet и DWS). Между тем глобальные инвесторы по-прежнему отдают предпочтение облигациям развивающихся рынков, тогда как интереса к акциям нет, говорится в... читать дальше
.12 июля 2019 года 09:56
Аналитики ИК "Атон" считают, что в пятницу рынок акций РФ может открыться в "зеленой зоне" - повышение составит около 0,25%. читать дальше
.12 июля 2019 года 09:50
"Сегодня ночью прошла информация, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о введении заперта на покупку российского госдолга. Новость сама по себе умеренно негативная, поскольку далеко не факт, что в дальнейшем закон будет подписан Дональдом Трампом. У него уже почти год... читать дальше
.12 июля 2019 года 09:41
"Рубль в среду укрепился на полпроцента и в паре с долларом подошел к сопротивлению 62,7. На санкционных новостях шансов продолжить рост у российской валюты очень мало. Хотя рубль частично может поддержать рост спроса на ОФЗ - не исключено, что некоторые крупные инвесторы решат ими "затариться",... читать дальше
.12 июля 2019 года 09:31
ены на нефть приостановили рост вблизи $67 по Brent, но имеют неплохие шансы на продолжение тенденции, так как ситуация в Мексиканском заливе остается непростой, а уровень общих запасов находится на более комфортных уровнях, чем ранее, отмечают в ИФК "Солид". Ежемесячный отчет ОПЕК зафиксировал... читать дальше
.12 июля 2019 года 09:21
"В пятницу в начале торгов не исключена коррекция вниз. В то время как внешний фон в целом выглядит нейтральным, давление на рынок акций могут оказать сообщения об одобрении Палатой представителей Конгресса США поправок к проекту бюджета на 2020 год, предусматривающих санкции в отношении... читать дальше
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