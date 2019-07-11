Рубль укрепляется к доллару и евро благодаря общемировому позитиву на ожиданиях снижения ставки ФРС

Москва. 11 июля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря усилению интереса инвесторов к риску и позитивной динамике большинства валют emerging markets после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США, а также увеличению цен на нефть.

Курс доллара США составил 62,98 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 19,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,01 руб./EUR1, подешевев на 6,75 копейки (ранее евро опускался ниже 71,0 руб./EUR1 впервые с 20 июня). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,76 копейки - до 66,6 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 12 июля на 80,44 копейки, до 62,9944 руб./$1, и уменьшил курс евро на 55,58 копейки, до 71,0073 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка сократил утренние темпы роста к доллару и евро, но продолжает умеренно расти в обеих валютных парах, отыгрывая усиление интереса к исковым активам на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики ФРС США. Участники рынка позитивно оценили выступления Пауэлла в Конгрессе, сочтя, что Федрезерв готов приступить к циклу смягчения денежно-кредитной политики.

Пауэлл представил в среду полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса. В четверг он выступит с аналогичным докладом в банковском комитете Сената. Глава Федрезерва заявил о сохраняющейся неопределенности в отношении торговой политики и устойчивости глобальной экономики, отметив, что это продолжает оказывать давление на перспективы экономического роста в США. Он также сказал, что "инфляционное давление в стране остается сдержанным" и слабость инфляции может стать более устойчивой.

Сильный отчет по американскому рынку труда за июнь не изменил планы Федерезерва, заявил Пауэлл, отвечая на вопросы после выступления. "Хороший отчет по рынку труда - это отличная новость. У нас есть и другие хорошие новости. Но наиболее важным для меня является то, что неопределенность в отношении глобального роста и торговых отношений продолжает сказываться на перспективах экономики США", - отметил он.

Пауэлл не дал прямого ответа на вопрос о том, возможно ли снижение базовой процентной ставки в США сразу на 0,5 процентного пункта (п.п.) на июльском заседании. "На нашем заседании, которое состоится через три недели, мы будем оценивать широкий круг данных", - сказал он.

Заявления главы ФРС были восприняты трейдерами как сигнал готовности к смягчению денежно-кредитной политики. Уверенность трейдеров в том, что Федрезерв снизит ставку на июльском заседании, составляет 100%. Кроме того, они рассчитывают в общей сложности на три снижения ставки, каждый раз по 0,25 п.п., до конца 2019 года.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг продолжают повышаться на данных об объемах запасов топлива в США, а также из-за урагана в Мексиканском заливе. Котировки сорта WTI завершили день выше отметки $60 за баррель впервые с мая и достигли максимального уровня за семь месяцев. При этом подъем был отмечен по итогам пятой сессии подряд, чего не происходило с февраля, отмечает MarketWatch.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:03 МСК подорожали на 0,42% - до $67,29 за баррель. В среду их цена взлетела на 4,44%, составив на закрытие $67,01 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись к этому времени на 0,4% - до $60,67 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена подскочила на 4,5% и завершила день на отметке $60,43 за баррель.

Компании сворачивают операции по добыче нефти и природного газа в Мексиканском заливе из-за приближения урагана. По данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), была приостановлена работа примерно 32% нефтяных мощностей и 18% газовых мощностей в регионе.

По мнению аналитиков Oanda, в краткосрочной перспективе нефтяной рынок также будет получать поддержку от сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Ираном.

Товарные запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 9,5 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики. Аналитики IHS Markit в среднем прогнозировали снижение на 2,1 млн баррелей. При этом сокращение запасов нефти было зафиксировано четвертую неделю подряд.

Запасы бензина на минувшей неделе уменьшились на 1,5 млн баррелей, в то время как дистиллятов - выросли на 3,7 млн баррелей. Прогноз аналитиков предполагал снижение первого показателя на 400 тыс. баррелей и повышение второго на 1,5 млн баррелей.

"Поддержку рублю и всему блоку валют развивающихся стран вчера оказала довольно мягкая риторика главы ФРС Пауэлла во время его выступления с докладом по монетарной политике в Конгрессе, после которого снижение процентной ставки ФРС на июльском заседании практически не вызывает сомнений. Поддержку рублю также оказывает позитивная динамика нефтяных цен, а также высокий интерес инвесторов к российским активам, о чем свидетельствуют результаты вчерашнего аукциона Минфина по размещению ОФЗ (спрос на бумаги превысил 50 млрд рублей при объеме предложения в 20 млрд рублей). Таким образом, ближайшие перспективы российской валюты выглядят достаточно оптимистично, что по-прежнему соответствует нашему мартовскому прогнозу и позволяет оставить его без изменений. Тем не менее, отметим, что локально в августе давление на рубль может несколько возрасти в связи с обратной конвертацией дивидендов, выплаченных в конце июля - начале августа", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"В четверг днем доллар продолжает корректироваться на глобальных площадках после того, как накануне выступление главы ФРС заметно усилило аппетит инвесторов к риску. На большинстве валютных площадок развивающихся рынков доллар также торгуется днем в четверг в красной зоне, тем не менее, укрепление валют EM выглядит уже несколько сдержанным. Рубль в утренние часы был не так далеко от максимумов с начала месяца, однако не сумел удержать доллар ниже 63 руб./$1. Отечественная валюта, по всей видимости, получает в настоящий момент равную поддержку и стороны риторики ФРС, и с рынка нефти, где котировки за последнюю неделю прибавили уже 6,5% (по марке Brent), а за последний месяц - более 12%. Сегодня цены на нефть продолжают чувствовать себя уверенно, отыгрывая вышедшие накануне данные о внушительном падении запасов в США, приближение урагана в Мексиканском заливе и очередной инцидент в Ормузском проливе, хотя свои коррективы в ситуацию на рынке может внести публикация ежемесячного отчета ОПЕК", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В краткосрочной перспективе ключевое влияние на рубль оказывают внешние факторы, и в первую очередь общее отношение инвесторов ко всей группе валют EM. В то же время сильных внутренних драйверов для продолжения укрепления российской валюты мы не видим. Согласно данным ЦБ по счету текущих операций, опубликованным на этой неделе, сальдо текущего счета к концу второго квартала заметно сжалось и, вероятно, в июне было отрицательным. Какой-либо серьезной фундаментальной недооценки рубля, по нашей модели, не наблюдается. В среднесрочной перспективе считаем потенциал дальнейшего укрепления российской валюты ограниченным", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,57% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 7,67% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - до 7,78% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 2 б.п. - до 7,96% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 б.п. - до 8,03% годовых.