Динамика российских акций и индексов утром смешанная на фоне роста внешних площадок и укрепления рубля

Москва. 11 июля. Рынок акций РФ утром в четверг демонстрирует смешанную динамику blue chips и индексов на фоне благоприятной внешней конъюнктуры на сигналах Федрезерва США о готовности к смягчению монетарной политики, однако давление на рублевые цены бумаг и индекс МосБиржи оказывает укрепление рубля из-за дорожающей нефти.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2819,17 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1409,34 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,8%.

Доллар подешевел до 63,01 рубля (-0,17 рубля).

Подорожали рублевые акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,2%).

Просели бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,9% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Мосбиржи" (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,2%).

Индексы в США в среду выросли на заявлениях главы Федрезерва Джерома Пауэлла, воспринятых рынком как сигнал его готовности к смягчению политики ФРС. Пауэлл представил в среду полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. В четверг он выступит с аналогичным докладом в банковском комитете Сената.

Глава Федрезерва заявил о сохраняющейся неопределенности в отношении торговой политики и устойчивости глобальной экономики, отметив, что это продолжает оказывать давление на перспективы экономического роста в США. Он также сказал, что "инфляционное давление в стране остается сдержанным", и слабость инфляции может стать более устойчивой.

Сильный отчет по американскому рынку труда за июнь не изменил планы Федрезерва, заявил Пауэлл, отвечая на вопросы после выступления.

Пауэлл не дал прямого ответа на вопрос о том, возможно ли снижение базовой процентной ставки в США сразу на 0,5 процентного пункта (п.п.) на июльском заседании. "На нашем заседании, которое состоится через три недели, мы будем оценивать широкий круг данных", - сказал он.

Тем не менее, руководители ФРС видят усиление аргументов в пользу снижения ставок, о чем свидетельствует опубликованный накануне протокол июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Они стали в большей степени обеспокоены экономическим прогнозом и обсуждали факторы, из-за которых более низкие процентные ставки могут быть оправданы в ближайшие месяцы, говорится в документе.

Уверенность трейдеров в том, что Федрезерв снизит ставку на июльском заседании, составляет 100%. Кроме того, они рассчитывают в общей сложности на три снижения ставки, каждый раз по 0,25 п.п., до конца 2019 года.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Нефть утром в четверг сохраняет восходящий импульс, вызванный статистикой по запасам сырья в США, также прогнозами об урагане в Мексиканском заливе; цена Brent находится на $1,1 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в среду.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $67,42 за баррель (+0,6% и +4,4% в среду), августовская цена WTI - $60,78 за баррель (+0,6% и +4,5% накануне).

По данным Американского института нефти, запасы нефти в США за неделю упали на 8,13 млн баррелей, а статистика Минэнерго США показала сокращение резервов на 9,5 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,9 млн баррелей.

Компании сворачивают операции по добыче нефти и природного газа в Мексиканском заливе из-за приближения урагана. По данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), была приостановлена работа примерно 32% нефтяных мощностей и 18% газовых мощностей в регионе.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, главным событием недели стало выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в американском Конгрессе - рынок ждал намеков на смягчение денежно-кредитной политики, и Пауэлл не разочаровал. Глава ФРС заверил, что Федрезерв будет поддерживать высокие темпы роста экономики, "действуя в зависимости от ситуации".

Такая риторика была встречена покупками на мировых фондовых площадках, однако российский рынок акций был обойден стороной - в итоге из-за отсутствия свежих денег индексы буксуют, на дневном графике индекса МосБиржи нарисовалась тревожная картина. Если новые деньги не придут на рынок, то коррекция очень вероятна, и при первых ее признаках нужно закрывать длинные позиции, вне зависимости от динамики американских индексов и цен на нефть. Целью для Brent выступает район $70 за баррель - позитив последних дней еще не полностью отыгран. Помешать "черному золоту" дойти до обозначенного рубежа может лишь очередная атака американских "медведей", но это непредсказуемое событие, отмечает аналитик.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, Пауэлл дал четкий сигнал о готовности снижать ключевую ставку в ответ на ухудшающийся внешний фон. Главными моментами выступления стали обеспокоенность торговыми противоречиями и темпами мирового роста, на что ФРС готова действовать "соответствующим образом", чтобы поддержать рост в США. Опубликованные позднее в среду протоколы июньского заседания Федрезерва показали, что среди членов FOMC нет единого мнения по динамике ставки и размера его снижения в ближайшее время. Можно рассчитывать на ее снижение на 0,5 п.п. в третьем квартале, но пока не видно особо веских причин для резких действий уже в июле, считает аналитик.

Если ФРС перейдет к стимулирующей монетарной политике (впервые с 2008 года), то это может дать сигнал центральным банкам emerging markets также снижать ставки, что выступит поддерживающим фактором для их экономик и внутренних фондовых рынков. Что же касается российского рынка, то индекс МосБиржи две торговые сессии подряд показывал нулевую динамику, сопротивлением выступает отметка 2830 пунктов, пробитие которой откроет дорогу к историческим максимумам - область 2850 пунктов. Поддержкой выступает уровень 2810 пунктов. Рост могут показать нефтегазовый сектор, отдельные истории из металлургии и добычи, а также восстанавливающий позиции на фоне крепкого рубля сектор электроэнергетики. Также продолжается фаза роста в акциях ВТБ и АФК "Система", отмечает Антонов.

Начальник управления анализа рынков ИК "Открытие брокер" Константин Бушуев отмечает, что угроза США ввести новые санкции в отношении Ирана не привела к большим колебаниям на рынке нефти. Однако к взлету цен привели сильные данные API и Минэнерго США, вкупе с заявлением главы ФРС.

Тем не менее, внешний фон пока не располагает к тому, чтобы российский рынок акций продолжил активно двигаться вверх. На этой неделе начался пик дивидендных отсечек, после чего до конца июля возможна активная репатриация объемных дивидендов, что может стать фактором давления на рубль. Наиболее важным ожиданием, на которое закладываются рынки, будет заседание ФРС в конце июля, когда денежный регулятор США, возможно, снизит базовую ставку впервые за десять лет (уверенность в этом экспертов почти 100%-ная).

Руководитель аналитического отдела ИК "Инстант инвест" Александр Тимофеев также отмечает, что интерес к риску резко возрос после выступления Пауэлла, который выразил беспокойство по поводу перспектив экономики США, низкой инфляции и последствий торгового конфликта с Китаем. "Голубиная" риторика повлекла рост ожиданий снижения ставки в конце июля после некоторых сомнений, возникших на фоне сильного отчета по рынку труда.

Мягкость центробанка повсеместно надавила на доллар, несмотря на то, что участники рынка, по сути, были готовы к подобному сценарию. Риторика Пауэлла отразилась и на поведении котировок нефти - Brent превысила $67 за баррель и обновила пик с конца мая, где проходит 100-дневная скользящая средняя, которая может спугнуть часть покупателей.

Учитывая, что после новостей от ФРС интерес к рисковым активам сохраняется, а нефть дорожает, российский рынок акций может продолжить позитивную динамику и передвинуть максимумы, особенно если протокол заседания ЕЦБ покажет, что европейский регулятор настроен на дополнительные стимулы, считает Тимофеев.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Галс-Девелопмент" (MOEX: HALS) (+39,9%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+3,3%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,5%).

Подешевели бумаги МГТС (MOEX: MGTS) (-3,4%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-2,5%), ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,875 млрд рублей (из них 1,486 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 1,326 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).