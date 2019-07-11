Доходность 2-летних UST может упасть до 1% к концу 2020г при снижении ставок ФРС - Citi

Доходность двухлетних US Treasuries может упасть до 1% годовых к концу 2020 года, если Федеральная резервная система перейдет к снижению процентных ставок, полагают аналитики Citigroup.

"Мы сейчас находимся в той точке, когда надо оценить - сократит ли Федрезерв ставку для подстраховки или мы входим в период структурного, циклического снижения процентных ставок", - отмечается в сообщении банка.

"Не станет сюрпризом, если мы увидим падение доходности двухлетних гособлигаций до 1% к концу следующего года", - говорится в нем.

Citi ожидает, что ФРС опустит базовую ставку на 25 базисных пунктов в июле, а также может еще дважды снизить ее до конца текущего года, сообщает агентство Bloomberg.

"Инфляционные ожидания остаются низкими, у нас замедление роста глобальной экономики, а сырьевые цены остаются слабыми", - отмечают эксперты банка, не исключая возможности дальнейшего снижения стоимости кредитования в следующем году.

Доходность двухлетних американских госбумаг в четверг находится на уровне 1,84% годовых по сравнению с 1,832% днем ранее.