Институциональные инвесторы ждут действий ФРС, надеясь на перелом негативных трендов в мировой экономике - БКС

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 10 июля 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

По итогам проведенного исследования эксперты пришли к выводу, что институциональные инвесторы выжидают и следят за ФРС в надежде, что действия регулятора смогут переломить негативные тренды в мировой экономике, в то время как локальные инвесторы настроены более оптимистично. "Потоки средств институционалов вторую неделю подряд оказались сбалансированными - инвесторы не готовы ставить по-крупному на какой-либо определенный тренд и пытаются разобраться, будет ли действий ФРС и других ключевых центробанков достаточно для перелома негативных трендов в мировой экономике. Мы по-прежнему считаем потенциальную доходность на горизонте 6-12 месяцев недостаточной компенсацией за риск инвестирования в акции на текущих уровнях и рекомендуем сокращать позиции в переоцененных бумагах", - пишут Смольянинов и Мордовцев.

Как следует из отчета, чистый приток капитала в акции РФ через ETF за отчетный период составил $8 млн. В обзоре отмечается, что глобальные инвесторы не готовы к решительным действиям в условиях текущей неопределенности. "ETF показали чистые потоки средств вблизи нулевых значений на прошлой неделе - глобальные инвесторы опасаются ухудшения глобальной экономики, но также ожидают смягчения монетарной политики ФРС через три недели", - говорится в материалах "БКС Глобал Маркетс".