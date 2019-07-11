Цена на нефть готовится уйти выше $70 - БКС

"Цены на нефть впервые с конца весны поднялись выше $67 за баррель. В пользу роста котировок сырья сейчас работают несколько факторов, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Во-первых, сформировавшиеся после заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла ослабление доллара и рост аппетитов к покупке риска позволяют участникам рынка в определенной мере справиться с тревожностью за рост мировой экономики, что в результате стимулирует рост нефтяных цен.

Во-вторых, внимание рынков сейчас привлекает к себе очередная тропическая буря в Мексиканском заливе, которая с высокой вероятностью может перерасти в шторм и далее в ураган. С началом сезона ураганов риски для американской нефтедобычи традиционно возрастают. На данный момент из-за погодных условий остановлено порядка 600 тыс. барр. /сутки американской добычи нефти, что также действует в пользу роста цен.

Третий фактор - новые эпизоды напряженности в Ормузском проливе. По некоторым сведениям, иранские военные силы пытались задержать британский танкер. Заметим, что, по всей видимости, данные действия Ирана являются ответной реакцией на задержание своего танкера Британией ранее.

"Также мы наблюдаем за продолжением ухудшения взглядов мирового сообщества на Иран, который вернулся к наращиванию объемов обогащенного урана. В результате ожидания рынка по усилению геополитической нестабильности и появления возможного милитаризованного конфликта на иранском направлении также толкают нефтяные цены вверх. Более того, если приведённые выше факторы могут оказывать на нефтяные цены достаточно краткосрочное воздействие, то фактор действия сделки ОПЕК+ и ее перевыполнения экспортёрами-участниками формирует наиболее масштабную фундаментальную поддержку для ценовой конъюнктуры рынка. В результате мы ожидаем, что нефтяным ценам удастся достигнуть отметки $ 70 и превысить ее в перспективе 1-1,5 месяцев. В перспективе 2-3 месяцев ожидаем движения нефтяных цен в диапазоне $ 70-75", - заключает специалист БКС Премьер".