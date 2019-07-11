Рынок акций РФ: позитив есть, покупателей нет - БКС

"В четверг российский рынок акций умеренно снижается, несмотря на достаточно позитивный внешний фон и растущую стоимость нефти. Индекс МосБиржи откатился ближе к рубежу в 2800 пунктов. Причинами слабой реакции отечественных акций на внешний позитив, по нашему мнению, стали техническая перекупленность, сезонный фактор и пик дивидендного сезона. Кроме того, укрепление рубля дискретно оказывает давление на бумаги экспортеров. Фаза роста индекса МосБиржи длится уже два месяца. С 13 мая рост IMOEX составил 11,5%, причем локальные коррекции быстро выкупались. Снижение рисков реализации санкционных угроз, высокие дивиденды и общий risk on, связанный с разворотом к смягчению в монетарной политике ключевых центробанков помогли российскому рынку многократно переписать исторические максимумы. В условиях пика летнего сезона активность покупателей падает, для продолжения роста отечественному рынку сейчас нужны не столько благоприятная внешняя конъюнктура, сколько приток свежих денег. Накануне рисковые активы получили поддержку со стороны главы ФРС Джерома Пауэлла, который выступил с полугодовым отчетом по монетарной политике в Конгрессе США. Пауэлл обозначил факторы, которыми может руководствоваться американский регулятор при решении по базовой ставке на предстоящем июльском заседании. Риски сохранения слабости инфляции и высокая степень неопределенности в международных торговых отношениях, по-видимому, приведут к решению о снижении ставки на заседании 31 июля. Ослабленный на этом фоне доллар и данные Американского института нефти о снижении запасов нефти в США на 9,5 млн баррелей (при ожидавшихся минус 3,1 млн), а также новые сигналы о напряженности в Ормузском заливе подстегнули рост нефтяных цен. Не исключаем достижения отметки $70 за баррель в краткосрочной перспективе. С учетом обозначенных выше факторов до конца недели ожидаем консолидации индекса МосБиржи в диапазоне 2790-2820 пунктов", - комментирует ситуацию финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.