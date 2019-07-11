Ожидаем ослабления американской валюты к евро - Julius Baer

"В среду состоялся ежегодный отчет председателя ФРС США Джерома Пауэлла перед Палатой представителей Конгресса. Чиновник заявил, что регулятор видит риски, связанные с неопределенностью в мировой торговой политике и конфликтом между США и Китаем, а также со слабым экономическим ростом, которые нивелируют влияние стабильной ситуации на американском рынке труда. Пауэлл отметил, что ФРС будет поддерживать рекордный по продолжительности 122-месячный рост американской экономики, который начался после завершения финансового кризиса. Неопределенность продолжает оказывать негативное давление на прогноз по динамике ВВП США с июньского заседания регулятора, когда было объявлено о возможности снижения процентных ставок. Председатель ФРС дал четкий сигнал, что ключевая процентная ставка, как и ожидается, будет снижена на 25 б.п. на заседании 31 июля. Мы не разделяем рыночный прогноз относительно того, что стоимость заимствования может упасть еще сильнее. Преимущество доллара, с точки зрения процентных ставок, становится менее выраженным, и мы ожидаем ослабления американской валюты к евро", - отмечает экономист Julius Baer Дэвид Мейер.