Рост рисков для мировой экономики и смягчение политики ведущих центральных банков поддержат спрос и цены на золото - Промсвязьбанк

"Цены на золото во 2 квартале 2019 года достигли максимального значения с начала 2013 года. Этому способствовал ряд фундаментальных факторов, долгосрочно главным из которых выступает замедление мировой экономики и торговли, что выражается в ухудшении макроэкономических показателей. По нашему мнению, фактор торговых войн не является первопричиной, а лишь добавляет волатильности. В июне решение ФРС США о готовности перейти к стимулирующей монетарной политики, и в связи с этим снижение реальных процентных ставок выступили ключевым триггером для роста котировок золота. Во 2П2019 мы ожидаем, что рост рисков для мировой экономики и смягчение политики ведущих центральных банков поддержат спрос и цены на золото", - отмечают аналитики Промсвязьбанка.