В условиях низких доходностей интерес к ОФЗ иссяк - Райффайзенбанк

"Из предложенных 20 млрд руб. бумаг 6-летнего выпуска 26229 (некогда самый востребованный сегмент) Минфину удалось реализовать всего 15,6 млрд руб. Основной объем всех поданных заявок (52 млрд руб.) предполагал премию ко вторичному рынку, которая не была предоставлена (отсечка прошла на уровне 7,28%, что лишь на 2 б.п. выше последних сделок до аукциона). Мы не исключаем, что заявления Дж. Пауэлла могут подтолкнуть ЦБ РФ снизить ключевую ставку 26 июля даже сразу на 50 б.п. (однако это, скорее всего, окажет нейтральный эффект на рынок ОФЗ, если, конечно, регулятор не пересмотрит нейтральную ставку в сторону понижения). В ценообразовании рынка ОФЗ уже учтено предстоящее снижение ключевой ставки вплоть на 6,5% (только в этом случае появляется некоторое carry для локальных участников)", - отмечают аналитики Райффайзенбанка.