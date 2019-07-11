Sova Capital подняла оценку акций Газпрома в 1,6 раза, сохранив рейтинг "держать"

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP), сообщается в обзоре ИК.

Так, прогнозная цена акций компании была повышена со 167 рублей до 263,9 рубля за штуку, а депозитарных расписок с $5,1 до $8 за штуку.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была оставлена аналитиками без изменения.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена "Газпром" (акции, цена в рублях) - 263,90 (текущая цена - 250,20), рекомендация -держать;

Прогнозная цена "Газпром" (ADR) - 8,00 (текущая цена - 7,86), рекомендация - держать.