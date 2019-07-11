На горизонте до конца года ожидаем роста пары доллар/рубль в район отметки 69 - Промсвязьбанк

"При текущих ценах на нефть считаем, что курс рубля близок к равновесному. Наш консервативный взгляд на 2П2019 в части динамики нефтяных котировок и возможной новой волны оттока с развивающихся рынков заставляет нас ожидать возобновления давления на валютный курс. На горизонте до конца года мы ожидаем роста пары доллар/рубль в район отметки 69", - указывают аналитики Промсвязьбанка.