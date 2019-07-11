Ближайшие перспективы нефтяных котировок выглядят достаточно оптимистично - "Нордеа Банк"

"Цены на нефть в утренние часы четверга продолжали уверенно расти после увеличения более чем на 4% в ходе вчерашней торговой сессии. Фьючерсы на Brent достигали $67,3/bbl, WTI росла до $60,7/bbl. Поддержку нефтяным контрактам оказывает улучшение аппетита к рисковым активам на глобальных площадках после вчерашнего выступления Д. Пауэлла в Конгрессе США. Кроме того, вчера Минэнерго США сообщило о снижении запасов сырья в Штатах на прошлой неделе почти на 10 mb, что также является позитивным фактором для нефтяного рынка. Отметим, что накануне появилась информация о надвигающемся шторме в Мексиканском заливе, в результате чего большинство нефтяных компаний эвакуировало своих сотрудников с добывающих платформ. В результате добыча сырья в этом районе снижается, что в краткосрочном периоде станет еще одним фактором, который окажет поддержку ценам на нефть. Таким образом, ближайшие перспективы нефтяных котировок, как и остальных рисковых активов, выглядят достаточно оптимистично", - считают аналитики "Нордеа Банка".