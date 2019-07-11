Локально в августе давление на рубль может несколько возрасти - "Нордеа Банк"

"Российская валюта вернулась к достаточно комфортным уровням в районе 63 в паре с долларом США и 71 в паре с евро. Поддержку рублю и всему блоку валют развивающихся стран вчера оказала довольно мягкая риторика главы ФРС Д. Пауэлла во время его выступления с докладом по монетарной политике в Конгрессе США, после которого снижение процентной ставки ФРС на июльском заседании практически не вызывает сомнений. Поддержку рублю также оказывает позитивная динамика нефтяных цен, которые вчера выросли более чем на 4%. Наконец, вчера Минфин РФ разместил 15,6 млрд руб. в виде ОФЗ с погашением в 2025 году. Спрос на бумаги превысил 50 млрд рублей, что свидетельствует о по-прежнему высоком интересе инвесторов к российским активам. Ранее мы отмечали, что продление сделки ОПЕК+ и отсутствие эскалации торговой войны являются необходимыми условиями для закрепления рубля на комфортных уровнях в районе 63-63,5 в паре с долларом США. Кроме того, в пользу рубля в ближайшее время продолжит играть фактор снижения ставки ФРС. Таким образом, ближайшие перспективы российской валюты выглядят достаточно оптимистично, что по-прежнему соответствует нашему мартовскому прогнозу и позволяет оставить его без изменений. Тем не менее, отметим, что локально в августе давление на рубль может несколько возрасти в связи с обратной конвертацией дивидендов, выплаченных в конце июля-начале августа", - комментируют ситуацию аналитики "Нордеа Банка".