У Brent есть шансы добраться до отметки в $70 за баррель - AMarkets

"Нефть марки Brent в ходе торговой сессии среды достигла максимального уровня закрытия с мая, протестировав сопротивление $67 за баррель. Столь стремительное развитие "бычьего" ралли значительно повышает шансы покупателей добраться до следующей психологической планки в $70 за баррель. Фактором роста цен выступили данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США. Администрация энергетической информации (EIA) в среду сообщила, что запасы нефти в США на неделе, закончившейся 5 июля, снизились на 9,5 млн баррелей. Это более сильное снижение, чем ожидали аналитики. По данным Американского института нефти (API), вышедшим во вторник, снижение запасов нефти составило 8,1 млн баррелей. Участники рынка связывают подобную динамику с штормом в Мексиканском заливе, который уже привел к сокращению объемов нефтедобычи из-за приостановки работы нефтедобывающих платформ, оказавшихся в эпицентре стихийного бедствия. Кроме того, поддержку ценам продолжают оказывать эскалация напряженности на Ближнем Востоке, а также решение стран ОПЕК+ продлить на 9 месяцев действие энергетического пакта. Также на стороне покупателей нефти и мягкий тон председателя ФРС Джерома Пауэлла, который в ходе своего вчерашнего выступления в Конгрессе подтвердил готовность ФРС к снижению ставок, что отразится на долгосрочной слабости доллара и окажет дополнительную поддержку котировкам "черного золота", - отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.