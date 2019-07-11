Ожидаем повышения спроса на российские евробонды - Промсвязьбанк

"Вчера доходность Russia`29 выросла еще на 4 б.п. - до 3,86% (+2 б.п.), Russia`47 осталась на уровне 4,53%. Сегодня с утра гособлигации США снижаются к доходности, валюты развивающихся стран дорожают, отыгрывая вчерашнее выступление Дж. Пауэлла, который подтвердил обеспокоенность растущими макроэкономическими рисками: экономика США замедляется, инфляция остаётся ниже целевого уровня. В пользу смягчения ДКП говорит ухудшение данных по обрабатывающих отраслям и капзатратам в США за последние два месяца. Июньский отчет по рынку труда не изменил настрой Федрезерва. Пауэлл не считает нынешний размер баланса ФРС преградой для возобновления скупки госбондов в будущем. В выступлении Пауэлла и опубликованных протоколах июньского заседания ФРС инвесторы увидели подтверждение ожиданий смягчения монетарной политики. Вслед за снижением доходности UST-10 сегодня мы ожидаем повышения спроса на российские евробонды", - указывает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.