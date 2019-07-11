Рассчитываем на возврат нефти в более фундаментально оправданный диапазон 64-66 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Нефть вышла вверх из диапазона 64-66 долл./барр. на фоне сильной статистики по запасам от Минэнерго, а также из-за остановки около трети производства в Мексиканском заливе, куда все же добрался тропический шторм "Барри". Так, вслед за данными от API запасы сырой нефти сократились на 9,5 млн барр., запасы бензинов - на 1,5 млн барр., а дистиллятов выросли на 3,7 млн барр. Сокращению запасов способствовал рост загрузки НПЗ до максимумов с января (94,7%) и падение чистого импорта на 0,3 млн барр. Мы, тем не менее, рассчитываем на возврат нефти в более фундаментально оправданный диапазон 64-66 долл./барр. сегодня-завтра по исчерпанию эффекта от "Барри" и статистики", - отмечает специалист Промсвязьбанка Екатерина Крылова.