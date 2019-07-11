Не исключено, что уже сегодня может состояться очередной "штурм" многолетних максимумов по золоту вблизи 1440 - FxPro

"Золото подскочило в среду на 2,5%, резким движением прервав коррекционный откат и вернувшись в область 6-летних максимумов. То, насколько быстро возобновились покупки по Gold, в ответ на ремарки главы ФРС, заставляет задуматься, что рынки по-прежнему не упускают этот металл из своего фокуса. В этих условиях не исключено, что уже сегодня может состояться очередной "штурм" многолетних максимумов вблизи 1440", - отмечают в FxPro.