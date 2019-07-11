Рубль растет к доллару и евро на старте торгов четверга после выступления Пауэлла в Конгрессе

Москва. 11 июля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике большинства валют emerging markets после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США и продолжающемуся повышению цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,99-63,15 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,99 руб./$1 (-19 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,98 руб./EUR1 (-9,75 копейки), опустившись ниже 71 руб./EUR1 впервые с 20 июня. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 14,84 копейки к уровню закрытия среды, до 66,59 рубля.

Доллар при этом оказался на 80,88 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 58,31 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает начатое накануне повышение к доллару и евро на старте торгов четверга. Котировки нацвалюты растут следом за валютами emerging markets и ценами на нефть. Участники рынка позитивно оценили выступления Пауэлла в Конгрессе, сочтя, что ФРС США готова приступить к циклу смягчения своей денежно-кредитной политики.

Пауэлл представил в среду полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. В четверг он выступит с аналогичным докладом в банковском комитете Сената. Глава Федрезерва заявил о сохраняющейся неопределенности в отношении торговой политики и устойчивости глобальной экономики, отметив, что это продолжает оказывать давление на перспективы экономического роста в США. Он также сказал, что "инфляционное давление в стране остается сдержанным", и слабость инфляции может стать более устойчивой.

Сильный отчет по американскому рынку труда за июнь не изменил планы Федерезерва, заявил Пауэлл, отвечая на вопросы после выступления. "Хороший отчет по рынку труда - это отличная новость. У нас есть и другие хорошие новости. Но наиболее важным для меня является то, что неопределенность в отношении глобального роста и торговых отношений продолжает сказываться на перспективах экономики США", - отметил он.

Пауэлл не дал прямого ответа на вопрос о том, возможно ли снижение базовой процентной ставки в США сразу на 0,5 процентного пункта (п.п.) на июльском заседании. "На нашем заседании, которое состоится через три недели, мы будем оценивать широкий круг данных", - сказал он.

Заявления главы ФРС были восприняты трейдерами как сигнал готовности к смягчению денежно-кредитной политики. Уверенность трейдеров в том, что Федрезерв снизит ставку на июльском заседании, составляет 100%. Кроме того, они рассчитывают в общей сложности на три снижения ставки, каждый раз по 0,25 п.п., до конца 2019 года.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг продолжают повышаться на данных об объемах запасов топлива в США, а также из-за урагана в Мексиканском заливе. Котировки сорта WTI завершили день выше отметки $60 за баррель впервые с мая и достигли максимального уровня за семь месяцев. При этом подъем был отмечен по итогам пятой сессии подряд, чего не происходило с февраля, отмечает MarketWatch.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:03 МСК подорожали на 0,69% - до $67,47 за баррель. В среду их цена взлетела на 4,44%, составив на закрытие $67,01 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись к этому времени на 0,68% - до $60,84 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена подскочила на 4,5% и завершила день на отметке $60,43 за баррель.

Компании сворачивают операции по добыче нефти и природного газа в Мексиканском заливе из-за приближения урагана. По данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), была приостановлена работа примерно 32% нефтяных мощностей и 18% газовых мощностей в регионе.

По мнению аналитиков Oanda, в краткосрочной перспективе нефтяной рынок также будет получать поддержку от сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Ираном.

Товарные запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 9,5 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики. Аналитики IHS Markit в среднем прогнозировали снижение на 2,1 млн баррелей. При этом сокращение запасов нефти было зафиксировано четвертую неделю подряд.

Запасы бензина на минувшей неделе уменьшились на 1,5 млн баррелей, в то время как дистиллятов - выросли на 3,7 млн баррелей. Прогноз аналитиков предполагал снижение первого показателя на 400 тыс. баррелей и повышение второго на 1,5 млн баррелей.