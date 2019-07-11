Следующими сопротивлениями для цен Brent и WTI выступают отметки 68 долларов и 61 доллар соответственно - ИК "Велес Капитал"

"Нефтяные фьючерсы утром прибавляют порядка 0,5% после скачка наверх более чем на 4% накануне. Котировки также смогли преодолеть сопротивления 66 долларов (Brent) и 60 долларов (WTI), которые теперь стали поддержками. Следующими сопротивлениями для цен выступают отметки 68 долларов и 61 доллар. Причиной повышения стали данные о сокращении запасов "черного золота" в США на прошлой неделе на 9,5 млн баррелей, надежды на смягчение денежно-кредитной политики в США и сохранение напряженности вокруг ситуации с Ираном. Кроме того, некоторые нефтяные объекты в Мексиканском заливе приостановили работу в связи с приближением шторма. В четверг и пятницу на рынке будут оценивать ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.