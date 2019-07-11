По индексу МосБиржи ожидаем "бокового" движения в диапазоне 2830-2810 пунктов - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в четверг складывается, на наш взгляд, умеренно оптимистичная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы, а также цены на энергоносители и металлы находятся на подъеме после получения сигналов о готовности ФРС США оказать необходимую поддержку экономике в условиях замедления глобального экономического роста и торговых противостояний. Укрепление рубля на наш взгляд, оказывает сдерживающий эффект на рост индекса МосБиржи, мы ожидаем "бокового" движения в диапазоне 2830-2810 пунктов, по индексу РТС возможен рост до уровня 1415-1420 пунктов", - указывает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.