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Главная / Мнения аналитиков / Рынку акций для роста не хватает денег - Алор Брокер
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11 июля 2019 года 09:47
Рынку акций для роста не хватает денег - Алор Брокер
"Главным событием среды стало выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в американском Конгрессе. Рынок ждал от него намеков на смягчение денежно-кредитной политики, и Пауэлл не разочаровал. Он заявил, что промышленное производство находится не в лучшем состоянии, для экономики есть риски в виде низкой инфляции и торговых войн. При этом глава ФРС заверил, что Федрезерв будет поддерживать высокие темпы роста экономики, "действуя в зависимости от ситуации". Естественно, что такая риторика была встречена покупками во всем мире. Вот только российский рынок акций они обошли стороной. Единственное, чем можно объяснить отсутствие реакции отечественных инвесторов на мировой позитив, это отсутствием свежих денег на рынке. При этом наши инвесторы полностью проигнорировали и взлет цен на нефть. На дневном графике индекса МосБиржи нарисовалась тревожная картина: третий день рынок закрывается "крестиком", символизируя об отсутствии у "быков" сил тащить рынок дальше. Вчера вечером фьючерсы на основные акции также закрылись преимущественно в "минусе" (хотя и небольшом). Если новые деньги не придут на рынок, то коррекция очень вероятна, и при первых ее признаках нужно закрывать длинные позиции. Вне зависимости от динамики американских индексов и цены на нефть. Внешний фон сегодня позитивен: американские фьючерсы после вчерашнего роста прибавляют около 0,3%. Продолжился рост нефти, которая сегодня с утра борется за отметку 67 долларов за баррель. Но это абсолютно не значит, что российский рынок акций бросится отыгрывать мировой подъем. Поскольку приток денег на рынок - событие, слабо поддающееся прогнозу, то и пытаться спрогнозировать ход сегодняшних торгов бессмысленно", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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11 июля 2019 года 13:45
"Доллар несколько ослабел во 2 квартале 2019 года. Ухудшение тональности статистики и очередные шаги США по ужесточению условий торговли в КНР и с Мексикой на фоне появившихся ожиданий снижения ставки ФРС привели к снижению DXY. Наиболее уверенно смотрелась иена, крепнувшая на фоне роста... читать дальше
.11 июля 2019 года 13:21
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP), сообщается в обзоре ИК. Так, прогнозная цена акций компании была повышена со 167 рублей до 263,9 рубля за штуку, а депозитарных расписок с $5,1 до... читать дальше
.11 июля 2019 года 13:03
"При текущих ценах на нефть считаем, что курс рубля близок к равновесному. Наш консервативный взгляд на 2П2019 в части динамики нефтяных котировок и возможной новой волны оттока с развивающихся рынков заставляет нас ожидать возобновления давления на валютный курс. На горизонте до конца года мы... читать дальше
.11 июля 2019 года 12:42
"Цены на нефть в утренние часы четверга продолжали уверенно расти после увеличения более чем на 4% в ходе вчерашней торговой сессии. Фьючерсы на Brent достигали $67,3/bbl, WTI росла до $60,7/bbl. Поддержку нефтяным контрактам оказывает улучшение аппетита к рисковым активам на глобальных площадках... читать дальше
.11 июля 2019 года 12:20
"Нефть марки Brent в ходе торговой сессии среды достигла максимального уровня закрытия с мая, протестировав сопротивление $67 за баррель. Столь стремительное развитие "бычьего" ралли значительно повышает шансы покупателей добраться до следующей психологической планки в $70 за баррель. Фактором... читать дальше
.11 июля 2019 года 12:00
"Российская валюта вернулась к достаточно комфортным уровням в районе 63 в паре с долларом США и 71 в паре с евро. Поддержку рублю и всему блоку валют развивающихся стран вчера оказала довольно мягкая риторика главы ФРС Д. Пауэлла во время его выступления с докладом по монетарной политике в... читать дальше
.11 июля 2019 года 11:44
"Нефтяные котировки в среду продемонстрировали сильную динамику и прибавили около 4,5%, чему способствовали угроза тропического шторма в Мексиканском заливе, снижение запасов нефти в США и ослабление доллара после выступления главы ФРС. Фьючерсы на Brent полностью нивелировали снижение прошлой... читать дальше
.11 июля 2019 года 11:28
"Вчера доходность Russia`29 выросла еще на 4 б.п. - до 3,86% (+2 б.п.), Russia`47 осталась на уровне 4,53%. Сегодня с утра гособлигации США снижаются к доходности, валюты развивающихся стран дорожают, отыгрывая вчерашнее выступление Дж. Пауэлла, который подтвердил обеспокоенность растущими... читать дальше
.11 июля 2019 года 11:08
Рассчитываем на возврат нефти в более фундаментально оправданный диапазон 64-66 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Нефть вышла вверх из диапазона 64-66 долл./барр. на фоне сильной статистики по запасам от Минэнерго, а также из-за остановки около трети производства в Мексиканском заливе, куда все же добрался тропический шторм "Барри". Так, вслед за данными от API запасы сырой нефти сократились на 9,5 млн... читать дальше
.11 июля 2019 года 10:48
Не исключено, что уже сегодня может состояться очередной "штурм" многолетних максимумов по золоту вблизи 1440 - FxPro
"Золото подскочило в среду на 2,5%, резким движением прервав коррекционный откат и вернувшись в область 6-летних максимумов. То, насколько быстро возобновились покупки по Gold, в ответ на ремарки главы ФРС, заставляет задуматься, что рынки по-прежнему не упускают этот металл из своего фокуса. В... читать дальше
.11 июля 2019 года 10:32
"Публикация речи Пауэлла запустила новый виток ослабления доллара. EUR/USD развернулась к росту от уровней вблизи 1,1200, и утром в четверг поднялась до 1,1280. Судя по тому, насколько широким было влияние выступления главы ФРС на рынки, импульс снижения USD может оказаться достаточно... читать дальше
.11 июля 2019 года 10:27
Москва. 11 июля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике большинства валют emerging markets после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США и продолжающемуся повышению цен на нефть. читать дальше
.11 июля 2019 года 10:17
Следующими сопротивлениями для цен Brent и WTI выступают отметки 68 долларов и 61 доллар соответственно - ИК "Велес Капитал"
"Нефтяные фьючерсы утром прибавляют порядка 0,5% после скачка наверх более чем на 4% накануне. Котировки также смогли преодолеть сопротивления 66 долларов (Brent) и 60 долларов (WTI), которые теперь стали поддержками. Следующими сопротивлениями для цен выступают отметки 68 долларов и 61 доллар.... читать дальше
.11 июля 2019 года 10:01
oldman Sachs повысил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $3,40 до $4 за штуку, сообщило агентство Bloomberg. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать". Текущая стоимость ADS VEON составляет порядка $3,10 за штуку. читать дальше
.11 июля 2019 года 09:56
По индексу МосБиржи ожидаем "бокового" движения в диапазоне 2830-2810 пунктов - Инвестиционная палата
"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в четверг складывается, на наш взгляд, умеренно оптимистичная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы, а также цены на энергоносители и металлы находятся на подъеме после получения сигналов о готовности ФРС США... читать дальше
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