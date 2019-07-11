Рынку акций для роста не хватает денег - Алор Брокер

"Главным событием среды стало выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в американском Конгрессе. Рынок ждал от него намеков на смягчение денежно-кредитной политики, и Пауэлл не разочаровал. Он заявил, что промышленное производство находится не в лучшем состоянии, для экономики есть риски в виде низкой инфляции и торговых войн. При этом глава ФРС заверил, что Федрезерв будет поддерживать высокие темпы роста экономики, "действуя в зависимости от ситуации". Естественно, что такая риторика была встречена покупками во всем мире. Вот только российский рынок акций они обошли стороной. Единственное, чем можно объяснить отсутствие реакции отечественных инвесторов на мировой позитив, это отсутствием свежих денег на рынке. При этом наши инвесторы полностью проигнорировали и взлет цен на нефть. На дневном графике индекса МосБиржи нарисовалась тревожная картина: третий день рынок закрывается "крестиком", символизируя об отсутствии у "быков" сил тащить рынок дальше. Вчера вечером фьючерсы на основные акции также закрылись преимущественно в "минусе" (хотя и небольшом). Если новые деньги не придут на рынок, то коррекция очень вероятна, и при первых ее признаках нужно закрывать длинные позиции. Вне зависимости от динамики американских индексов и цены на нефть. Внешний фон сегодня позитивен: американские фьючерсы после вчерашнего роста прибавляют около 0,3%. Продолжился рост нефти, которая сегодня с утра борется за отметку 67 долларов за баррель. Но это абсолютно не значит, что российский рынок акций бросится отыгрывать мировой подъем. Поскольку приток денег на рынок - событие, слабо поддающееся прогнозу, то и пытаться спрогнозировать ход сегодняшних торгов бессмысленно", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

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Компании упоминаемые в новости: Газпром, ЛУКОЙЛ НК, МТС