Утром в четверг рост рубля вполне может продолжиться - Алор Брокер

"Рубль в полной мере отыграл хорошие новости, укрепившись в среду к доллару на процент и вплотную подойдя к отметке 63. В четверг утром рост рубля вполне может продолжиться, учитывая ослабление доллара на 0,2% сегодня на азиатских торгах. Однако в районе отметки 62,7 мы рекомендуем фиксировать хотя бы часть коротких позиций по паре доллар-рубль", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.