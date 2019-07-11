Индекс МосБиржи попытается отскочить в район 2830 пунктов - Промсвязьбанк

"Индекс МосБиржи две торговые сессии подряд показывает нулевую динамику, но сегодня эта тенденция может измениться. Вполне возможно, что благодаря внешнему фону индекс МосБиржи попытается отскочить в район 2830 пунктов, где затем открывается дорога к историческим максимумам - область 2850 пунктов, которая сегодня вряд ли будет достигнута. Поддержкой выступает уровень 2810 пунктов. Рост могут показать нефтегазовый сектор, отдельные истории из металлургии и добычи, а также восстанавливающий позиции на фоне крепкого рубля сектор электроэнергетики. Возможно также продолжение фазы роста в акциях ВТБ и АФК "Система", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

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Компании упоминаемые в новости: Банк ВТБ, Система АФК