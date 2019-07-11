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11 июля 2019 года 09:18
В четверг индекс МосБиржи откроется вблизи отметки 2830 пунктов - ИК "Алго Капитал"
"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0,3%, вблизи отметки 2830 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2820, 2810 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2840, 2850 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить восходящее движение в район 2840-2850 пунктов", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.
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11 июля 2019 года 13:45
"Доллар несколько ослабел во 2 квартале 2019 года. Ухудшение тональности статистики и очередные шаги США по ужесточению условий торговли в КНР и с Мексикой на фоне появившихся ожиданий снижения ставки ФРС привели к снижению DXY. Наиболее уверенно смотрелась иена, крепнувшая на фоне роста... читать дальше
.11 июля 2019 года 13:21
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP), сообщается в обзоре ИК. Так, прогнозная цена акций компании была повышена со 167 рублей до 263,9 рубля за штуку, а депозитарных расписок с $5,1 до... читать дальше
.11 июля 2019 года 13:03
"При текущих ценах на нефть считаем, что курс рубля близок к равновесному. Наш консервативный взгляд на 2П2019 в части динамики нефтяных котировок и возможной новой волны оттока с развивающихся рынков заставляет нас ожидать возобновления давления на валютный курс. На горизонте до конца года мы... читать дальше
.11 июля 2019 года 12:42
"Цены на нефть в утренние часы четверга продолжали уверенно расти после увеличения более чем на 4% в ходе вчерашней торговой сессии. Фьючерсы на Brent достигали $67,3/bbl, WTI росла до $60,7/bbl. Поддержку нефтяным контрактам оказывает улучшение аппетита к рисковым активам на глобальных площадках... читать дальше
.11 июля 2019 года 12:20
"Нефть марки Brent в ходе торговой сессии среды достигла максимального уровня закрытия с мая, протестировав сопротивление $67 за баррель. Столь стремительное развитие "бычьего" ралли значительно повышает шансы покупателей добраться до следующей психологической планки в $70 за баррель. Фактором... читать дальше
.11 июля 2019 года 12:00
"Российская валюта вернулась к достаточно комфортным уровням в районе 63 в паре с долларом США и 71 в паре с евро. Поддержку рублю и всему блоку валют развивающихся стран вчера оказала довольно мягкая риторика главы ФРС Д. Пауэлла во время его выступления с докладом по монетарной политике в... читать дальше
.11 июля 2019 года 11:44
"Нефтяные котировки в среду продемонстрировали сильную динамику и прибавили около 4,5%, чему способствовали угроза тропического шторма в Мексиканском заливе, снижение запасов нефти в США и ослабление доллара после выступления главы ФРС. Фьючерсы на Brent полностью нивелировали снижение прошлой... читать дальше
.11 июля 2019 года 11:28
"Вчера доходность Russia`29 выросла еще на 4 б.п. - до 3,86% (+2 б.п.), Russia`47 осталась на уровне 4,53%. Сегодня с утра гособлигации США снижаются к доходности, валюты развивающихся стран дорожают, отыгрывая вчерашнее выступление Дж. Пауэлла, который подтвердил обеспокоенность растущими... читать дальше
.11 июля 2019 года 11:08
Рассчитываем на возврат нефти в более фундаментально оправданный диапазон 64-66 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Нефть вышла вверх из диапазона 64-66 долл./барр. на фоне сильной статистики по запасам от Минэнерго, а также из-за остановки около трети производства в Мексиканском заливе, куда все же добрался тропический шторм "Барри". Так, вслед за данными от API запасы сырой нефти сократились на 9,5 млн... читать дальше
.11 июля 2019 года 10:48
Не исключено, что уже сегодня может состояться очередной "штурм" многолетних максимумов по золоту вблизи 1440 - FxPro
"Золото подскочило в среду на 2,5%, резким движением прервав коррекционный откат и вернувшись в область 6-летних максимумов. То, насколько быстро возобновились покупки по Gold, в ответ на ремарки главы ФРС, заставляет задуматься, что рынки по-прежнему не упускают этот металл из своего фокуса. В... читать дальше
.11 июля 2019 года 10:32
"Публикация речи Пауэлла запустила новый виток ослабления доллара. EUR/USD развернулась к росту от уровней вблизи 1,1200, и утром в четверг поднялась до 1,1280. Судя по тому, насколько широким было влияние выступления главы ФРС на рынки, импульс снижения USD может оказаться достаточно... читать дальше
.11 июля 2019 года 10:27
Москва. 11 июля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике большинства валют emerging markets после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США и продолжающемуся повышению цен на нефть. читать дальше
.11 июля 2019 года 10:17
Следующими сопротивлениями для цен Brent и WTI выступают отметки 68 долларов и 61 доллар соответственно - ИК "Велес Капитал"
"Нефтяные фьючерсы утром прибавляют порядка 0,5% после скачка наверх более чем на 4% накануне. Котировки также смогли преодолеть сопротивления 66 долларов (Brent) и 60 долларов (WTI), которые теперь стали поддержками. Следующими сопротивлениями для цен выступают отметки 68 долларов и 61 доллар.... читать дальше
.11 июля 2019 года 10:01
oldman Sachs повысил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $3,40 до $4 за штуку, сообщило агентство Bloomberg. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать". Текущая стоимость ADS VEON составляет порядка $3,10 за штуку. читать дальше
.11 июля 2019 года 09:56
По индексу МосБиржи ожидаем "бокового" движения в диапазоне 2830-2810 пунктов - Инвестиционная палата
"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в четверг складывается, на наш взгляд, умеренно оптимистичная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы, а также цены на энергоносители и металлы находятся на подъеме после получения сигналов о готовности ФРС США... читать дальше
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