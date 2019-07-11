Возможно закрепление выше уровня 1400 пунктов по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Внешний фон к открытию торгов остается достаточно благоприятным, чтобы обеспечить закрепление выше уровня 1400 пунктов по индексу РТС. Ослабление доллара США после выступления главы ФРС оказывает поддержку не только спросу на развивающихся рынках, но и ценам на нефть - фьючерсы на Brent торгуются вблизи $67 за баррель (к факторам поддержки в данном случае следует также отнести шторм в Мексиканском заливе и резкое сокращение запасов сырой нефти в США, о котором стало известно в среду вечером). На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение наметившегося ослабления доллара США, в течение дня не исключена возможность "тестирования" уровня 63 по паре доллар-рубль", - считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.