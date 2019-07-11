Утренние прогнозы: возможно восходящее движение

По мнению аналитиков, к утру четверга сложился достаточно благоприятный внешний фон для рынка акций РФ. Фондовые индексы могут подрасти.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0,3%, вблизи отметки 2830 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2820, 2810 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2840, 2850 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить восходящее движение в район 2840-2850 пунктов".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Внешний фон к открытию торгов остается достаточно благоприятным, чтобы обеспечить закрепление выше уровня 1400 пунктов по индексу РТС. Ослабление доллара США после выступления главы ФРС оказывает поддержку не только спросу на развивающихся рынках, но и ценам на нефть - фьючерсы на Brent торгуются вблизи $67 за баррель (к факторам поддержки в данном случае следует также отнести шторм в Мексиканском заливе и резкое сокращение запасов сырой нефти в США, о котором стало известно в среду вечером)".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в четверг складывается, на наш взгляд, умеренно оптимистичная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы, а также цены на энергоносители и металлы находятся на подъеме после получения сигналов о готовности ФРС США оказать необходимую поддержку экономике в условиях замедления глобального экономического роста и торговых противостояний. Укрепление рубля на наш взгляд, оказывает сдерживающий эффект на рост индекса МосБиржи, мы ожидаем "бокового" движения в диапазоне 2830-2810 пунктов, по индексу РТС возможен рост до уровня 1415-1420 пунктов".

"Промсвязьбанк" (Роман Антонов): "Индекс МосБиржи две торговые сессии подряд показывает нулевую динамику, но сегодня эта тенденция может измениться. Вполне возможно, что благодаря внешнему фону индекс МосБиржи попытается отскочить в район 2830 пунктов, где затем открывается дорога к историческим максимумам - область 2850 пунктов, которая сегодня вряд ли будет достигнута. Поддержкой выступает уровень 2810 пунктов. ".