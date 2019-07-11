Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут продолжить умеренный рост

Москва. 11 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут продолжить умеренный рост на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры на подогретых ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезерва, а также на фоне подорожавшей нефти из-за падения ее запасов в США, полагают аналитики.

Индексы в США в среду выросли на заявлениях главы Федрезерва Джерома Пауэлла, воспринятых рынком как сигнал его готовности к смягчению денежно-кредитной политики ФРС, при этом Nasdaq (+0,8%) завершил сессию на рекордном уровне, а S&P 500 (+0,5%) в ходе торгов впервые превышал рубеж 3000 пунктов.

Пауэлл представил в среду полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. В четверг он выступит с аналогичным докладом в банковском комитете Сената.

Глава Федрезерва заявил о сохраняющейся неопределенности в отношении торговой политики и устойчивости глобальной экономики, отметив, что это продолжает оказывать давление на перспективы экономического роста в США. Он также сказал, что "инфляционное давление в стране остается сдержанным", и слабость инфляции может стать более устойчивой.

Сильный отчет по американскому рынку труда за июнь не изменил планы Федерезва, заявил Пауэлл, отвечая на вопросы после выступления.

Пауэлл не дал прямого ответа на вопрос о том, возможно ли снижение базовой процентной ставки в США сразу на 0,5 процентного пункта (п.п.) на июльском заседании. "На нашем заседании, которое состоится через три недели, мы будем оценивать широкий круг данных", - сказал он.

Тем не менее, руководители ФРС видят усиление аргументов в пользу снижения ставок, о чем свидетельствует опубликованный накануне протокол июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Они стали в большей степени обеспокоены экономическим прогнозом и обсуждали факторы, из-за которых более низкие процентные ставки могут быть оправданы в ближайшие месяцы, говорится в документе.

Уверенность трейдеров в том, что Федрезерв снизит ставку на июльском заседании, составляет 100%. Кроме того, они рассчитывают в общей сложности на три снижения ставки, каждый раз по 0,25 п.п., до конца 2019 года.

В Азии динамика фондовых индексов в четверг смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite теряет 0,03%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Нефть утром в четверг сохраняет восходящий импульс, вызванный статистикой по запасам сырья в США, также прогнозами об урагане в Мексиканском заливе.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:34 МСК составила $67,36 за баррель (+0,5% и +4,4% в среду), августовская цена WTI - $60,75 за баррель (+0,5% и +4,5% накануне).

По данным Американского института нефти, запасы нефти в США за неделю упали на 8,13 млн баррелей, а статистика Минэнерго США показала сокращение резервов на 9,5 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,9 млн баррелей.

Компании сворачивают операции по добыче нефти и природного газа в Мексиканском заливе из-за приближения урагана. По данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), была приостановлена работа примерно 32% нефтяных мощностей и 18% газовых мощностей в регионе.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 310 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду несколько возросла по сравнению с предыдущим днем, но осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,927 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,703 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций показали умеренную позитивную динамику на фоне раллировавшей нефти и подъема индексов в США после выступления главы Федрезерва США Пауэлла, который дал сигнал о смягчении монетарной политики регулятора.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 июля подрос на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,81 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,09%, поднявшись до 615,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МегаФон-БО-001Р-05" (+0,46%), "Роснефть 002Р-04" (+0,33%) и "ВБРР 001Р-01" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-12R" (-0,4%), "Совкомбанк ИКБ БО-05" (-0,21%) и "Газпром БО-23" (-0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Башкирская содовая компания" (MOEX: BASC) (БСК) планирует во второй половине июля провести сбор заявок инвесторов на 5-летние облигации серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 8,85-9,15% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 9,15-9,47% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала гасятся в даты выплат 17-20-го купонов. Купоны квартальные.

АО "МХК "ЕвроХим" установило ставку 1-го купона бондов серии БО-001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 10 млрд рублей на уровне 7,85% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 8,00% годовых. Техническое размещение запланировано на 18 июля.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) утвердило ставку 20-30-го купонов облигаций 23-й серии в размере 7,85% годовых. РЖД разместили облигации 23-й серии на 15 млрд рублей в феврале 2010 года по открытой подписке. Бумаги имеют 30 полугодовых купонов, ставка текущего купона - 7,25% годовых, по выпуску предстоит оферта с исполнением 1 августа.

Россельхозбанк (РСХБ) выкупил в рамках оферты 150,123 тыс. облигаций 13-й серии по цене 100% от номинала, что составляет 3% от выпуска объемом 5 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей. Облигации 13-й серии объемом 5 млрд рублей были размещены в июле 2011 года, срок обращения займа составляет 10 лет, бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов, ставка текущего купона - 8,15% годовых.