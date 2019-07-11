Nasdaq достиг рекорда

Американские фондовые индексы увеличились в среду. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг продолжают повышаться.

Американские фондовые индексы увеличились в среду на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, воспринятых рынком как сигнал его готовности к смягчению политики.

При этом Nasdaq Composite завершил сессию на рекордном уровне, а значение Standard & Poor's 500 в ходе торгов превысило отметку 3000 пунктов впервые в истории.

Пауэлл представил в среду полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. В четверг он выступит с аналогичным докладом в банковском комитете Сената.

Глава Федрезерва заявил о сохраняющейся неопределенности в отношении торговой политики и устойчивости глобальной экономики, отметив, что это продолжает оказывать давление на перспективы экономического роста в США. Он также сказал, что "инфляционное давление в стране остается сдержанным", и слабость инфляции может стать более устойчивой.

Сильный отчет по американскому рынку труда за июнь не изменил планы Федерезва, заявил Пауэлл, отвечая на вопросы после выступления.

"Хороший отчет по рынку труда - это отличная новость. У нас есть и другие хорошие новости. Но наиболее важным для меня является то, что неопределенность в отношении глобального роста и торговых отношений продолжает сказываться на перспективах экономики США", - отметил он.

Пауэлл не дал прямого ответа на вопрос о том, возможно ли снижение базовой процентной ставки в США сразу на 0,5 процентного пункта (п.п.) на июльском заседании. "На нашем заседании, которое состоится через три недели, мы будем оценивать широкий круг данных", - сказал он.

Заявления главы ФРС были восприняты трейдерами как сигнал готовности к смягчению денежно-кредитной политики. Уверенность трейдеров в том, что Федрезерв снизит ставку на июльском заседании, составляет 100%. Кроме того, они рассчитывают в общей сложности на три снижения ставки, каждый раз по 0,25 п.п., до конца 2019 года.

"Сокращение ставки в июле теперь вне всякого сомнения", - полагает старший глобальный экономист Aberdeen Standard Investments Джеймс Маккэн.

Капитализация T-Mobile US Inc. подскочила на 4,6% в среду. Акции оператора беспроводной связи с 15 июля войдут в расчет S&P 500 и заменят бумаги разработчика программного обеспечения Red Hat, который был куплен International Business Machines Corp. (IBM).

Акции Tesla подорожали на 3,9% на информации о том, что производитель электромобилей планирует увеличить производственную мощность своего калифорнийского предприятия.

Стоимость American Airlines поднялась на 1,8%. Авиакомпания улучшила прогноз роста выручки в расчете на единицу пассажирских перевозок на второй квартал, отметив более высокую, чем ожидалось, загруженность рейсов. По оценкам American Airlines, темпы роста этого показателя составят 3-4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, тогда как ранее ожидалось увеличение на 1-3%.

Производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co. (Levi's) снизил чистую прибыль во втором квартале 2019 финансового года, объяснив это, в частности, высокими расходами на проведение IPO. На этой новости цена бумаг компании рухнула на 12%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 76,71 пункта (0,29%) - до 26860,2 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос за день на 13,44 пункта (0,45%), составив 2993,07 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 60,8 пункта (0,75%) - до 8202,53 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в четверг, исключением являются индексы бирж материкового Китая.

"Местные фондовые рынки сегодня утром наслаждаются идеальной ситуацией, поскольку нет ничего приятнее для местных инвесторов, чем снижение процентных ставок в США и ослабление доллара", - заявил Стивен Иннес из Vanguard Markets.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,8%.

Поддержку рынкам оказало выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, воспринятое инвесторами как сигнал его готовности к смягчению денежно-кредитной политики.

Глава Федрезерва заявил о сохраняющейся неопределенности в отношении торговой политики и устойчивости глобальной экономики, отметив, что это продолжает оказывать давление на перспективы экономического роста в США. Он также сказал, что "инфляционное давление в стране остается сдержанным", и слабость инфляции может стать более устойчивой.

Сильный отчет по американскому рынку труда за июнь не изменил планы Федерезва, заявил Пауэлл, отвечая на вопросы после выступления.

"Хороший отчет по рынку труда - это отличная новость. У нас есть и другие хорошие новости. Но наиболее важным для меня является то, что неопределенность в отношении глобального роста и торговых отношений продолжает сказываться на перспективах экономики США", - отметил он.

Пауэлл не дал прямого ответа на вопрос о том, возможно ли снижение базовой процентной ставки в США сразу на 0,5 процентного пункта (п.п.) на июльском заседании. "На нашем заседании, которое состоится через три недели, мы будем оценивать широкий круг данных", - сказал он.

После выступления Пауэлла уверенность трейдеров в том, что Федрезерв снизит ставку на июльском заседании, повысилась до 100%. Кроме того, они рассчитывают в общей сложности на три снижения ставки, каждый раз по 0,25 п.п., до конца 2019 года.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов увеличились соответственно на 0,51% и на 0,47%. При этом значение Topix выросло впервые за четыре торговых сессии.

В число лидеров подъема котировок вошли, в частности, акции производителя игровых приставок Nintendo (+4,2%).

Бумаги крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing подорожали на 1,2%, производителя бытовой электроники Sony - на 0,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:16 МСК потерял 0,04%, в то время как гонконгский Hang Seng увеличился на 0,71%.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на торгах в Гонконге выросли на 0,1%, нефтепроизводителя PetroChina - на 2,9%, страховщика AIA Group - на 1,8%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:31 МСК подскочило на 1,1%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. повышается на 2,1%, другого представителя отрасли SK Hynix - на 3,3%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,39%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 0,7% и на 0,8% соответственно, еще одного представителя отрасли Resolute Mining - взлетела на 9,8%.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг продолжают повышаться на данных об объемах запасов топлива в США, а также из-за урагана в Мексиканском заливе.

Котировки сорта WTI завершили день выше отметки $60 за баррель впервые с мая и достигли максимального уровня за семь месяцев. При этом подъем был отмечен по итогам пятой сессии подряд, чего не происходило с февраля, отмечает MarketWatch.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК подорожали на $0,21 (на 0,31%) - до $67,22 за баррель. В среду их цена взлетела на $2,85 (на 4,44%), составив на закрытие $67,01 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,25 (на 0,41%) - до $60,68 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена подскочила на $2,6 (на 4,5%) и завершила день на отметке $60,43 за баррель.

Компании сворачивают операции по добыче нефти и природного газа в Мексиканском заливе из-за приближения урагана. По данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), была приостановлена работа примерно 32% нефтяных мощностей и 18% газовых мощностей в регионе.

По мнению аналитиков Oanda, в краткосрочной перспективе нефтяной рынок также будет получать поддержку от сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Ираном.

Товарные запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 9,5 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики. Аналитики IHS Markit в среднем прогнозировали снижение на 2,1 млн баррелей. При этом сокращение запасов нефти было зафиксировано четвертую неделю подряд.

Запасы бензина на минувшей неделе уменьшились на 1,5 млн баррелей, в то время как дистиллятов - выросли на 3,7 млн баррелей. Прогноз аналитиков предполагал снижение первого показателя на 400 тыс. баррелей и повышение второго на 1,5 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 310 тыс. баррелей.

Цена нефтяных контрактов на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг увеличилась на 3,5% - до 459,2 юаня за баррель.