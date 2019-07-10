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10 июля 2019 года 20:00

Рубль уверенно растет к доллару и евро благодаря нефти и ожиданиям снижения ставки ФРС США

Москва. 10 июля. Доллар и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером; рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и ожиданиям снижения ставки ФРС США.

Курс доллара США составил 63,19 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 72,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,16 руб./EUR1, подешевев на 44 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 59,68 копейки - до 66,78 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил рост на вечерних торгах, отыгрывая уверенное повышение цен на нефть и возобновление падения котировок доллара на глобальном рынке после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла с полугодовым отчетом в Конгрессе США.

Сильный отчет по американскому рынку труда за июнь не изменил планы Федерезва, заявил председатель Федеральной резервной системы. "Прямой ответ на этот вопрос - нет", - сказал Пауэлл. "Хороший отчет по рынку труда - это отличная новость. У нас есть и другие хорошие новости. Но наиболее важным для меня является то, что неопределенность в отношении глобального роста и торговых отношений продолжает сказываться на перспективах экономики США", - отметил он.

"Не стоит интерпретировать мои слова относительно ситуации в торговле как какого-либо рода критику торговой политики, - отметил он. - ФРС в принципе должна принимать во внимание все факторы, которые могут сказаться на ее возможностях по выполнению своего мандата".

Он не дал прямого ответа на вопрос о том, возможно ли снижение базовой процентной ставки в США сразу на 0,5 процентного пункта (п.п.) на июльском заседании. "На нашем заседании, которое состоится через три недели, мы будем оценивать широкий круг данных", - сказал он.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, в ходе торгов среды основным фактором для внутреннего валютного рынка является снижение доллара на глобальном рынке после выступления Пауэлла в Конгрессе. "Доллар слабеет ко всем своим конкурентам, основная идея состоит в том, что ФРС снизит ставку уже на июльском заседании. Это общемировая тенденция и она находит отражение в котировках рубля, который к концу дня укрепился до 63,2 руб./$1", - отметил Поддубский.

"На валютных площадках развивающихся рынков доллар к окончанию дня почти везде пребывал в красной зоне. При этом рубль еще днем один из немногих демонстрировал заметное укрепление к доллару, а к вечеру рост российской валюты ускорился до 1%. Дополнительную поддержку рубль получал и с рынка нефти, где котировки ближе к вечеру усилили и без того существенный дневной рост после выхода данных о внушительном падении запасов сырой нефти в США. Несмотря на комментарии главы ФРС, поддержавшие аппетит инвесторов к риску на глобальных площадках, не стоит забывать, что по сути рынки лишь получили очередное подтверждение своих ожиданий по снижению ставки на 25 б.п. в конце июля, что в целом уже заложено в котировки, поэтому коррекция доллара может оказаться лишь краткосрочной", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Минфин РФ в среду продал ОФЗ серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года на общую сумму 15 млрд 648 млн рублей при спросе 51 млрд 994 млн рублей и объеме предложения 20 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение почти в 2,6 раза, при этом объем размещения составил 78,2% выпуска. Цена отсечения была установлена на уровне 99,96% от номинала, что соответствует доходности 7,28% годовых.

Нефтяной рынок сохраняет подъем после публикации данных Минэнерго США, указавших на большее, чем ожидалось, падение запасов топлива в стране на минувшей неделе.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составила $66,32 за баррель, что на 3,37% выше уровня предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 3,22% - до $59,69 за баррель.

Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 9,5 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго США. Аналитики IHS Markit в среднем прогнозировали снижение показателя на 2,1 млн баррелей. Сокращение запасов нефти наблюдается четвертую неделю подряд.

Запасы бензина на минувшей неделе сократились на 1,5 млн баррелей, запасы дистиллятов выросли на 3,7 млн баррелей. Прогноз аналитиков предполагал снижение первого показателя на 400 тыс. баррелей и повышение второго - на 1,5 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 310 тыс. баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, вернувшись к рекордному значению в 12,3 млн б/с.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 июля на 3,28 копейки, до 63,7988 руб./$1, и увеличил курс евро на 10,05 копейки, до 71,5631 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в среду на 18,03 копейки по отношению ко вторнику и составил 63,611 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 29,26 и составил 63,5119 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 14,607 млн, из которых $762,383 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 252,224 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 3,16 копейки по отношению ко вторнику, до 71,4878 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 9,27 копейки и составил 71,3692 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR640,591 млн, из которых EUR161,294 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR479,297 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов лишь немного изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,62% годовых, ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц опустились на 2 б.п. - до 7,71% и 7,81% годовых соответственно. В то же время, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего торгового дня - 7,98% и 8,04% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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