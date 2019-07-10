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10 июля 2019 года 19:41

Рынок акций РФ превысил 1400 пунктов по индексу РТС на фоне укрепления рубля и роста мировых площадок на сигналах от ФРС

Москва. 10 июля. Рынок акций РФ в среду поднялся выше рубежа 1400 пунктов по индексу РТС на фоне развернувшихся вверх мировых площадок после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе США, подогревшего ожидания смягчения монетарной политики регулятора, а также за счет раллировавшей нефти и укрепления рубля.

По итогам торгов индекс РТС поднялся до 1407,64 пункта (+0,9%), рублевый индекс МосБиржи прибавил всего 0,09 пункта и составил 2822,75 пункта; цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) показали смешанную динамику в пределах 2,7%.

Доллар упал до 63,17 рубля (-0,75 рубля).

В лидерах роста выступили акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%).

В лидерах отката из-за отсечки дивидендов с учетом расчетов "Т+2" выступили акции "МГТС" (MOEX: MGTS) (-4,2%, до 2045 рублей; -13,2% "префы", до 1766 рублей; дивиденды за 2018 год составляют 232 рубля на акцию каждого типа), ПАО "ДИОД" (MOEX: DIOD) (-6,9%, до 4,73 рубля; дивиденды - 0,43 рубля на акцию), также упали бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (-3,8%, до 769,6 рубля) на новостях о продаже пакета мажоритарием с дисконтом к рынку.

Компания Fodina B.V., представляющая интересы PPF Group чешского инвестора Петра Келлнера, накануне вечером объявила о продаже около 21,2 млн акций Polymetal в рамках процедуры ускоренного букбилдинга (ABB), букраннером выступил Goldman Sachs. По сообщению агентства Bloomberg, цена размещения в рамках сделки составила 9,66 фунта стерлингов, что оказалось на 4,5% ниже закрытия рынка на LSE. PPF берет на себя обязательство не продавать акции Polymetal в течение двух месяцев после этого АВВ.

Крупнейший акционер Polymetal - группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров, которым принадлежит 27,4%, а free float бумаг превышает 50%. Доля PPF до размещения составляла 11% (51,74 млн акций), теперь она сократилась до 6,5%.

По оценке главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского, индексный провайдер FTSE, скорее всего, сразу пересмотрит оценку free float Polymetal и вес акций компании в своих индексах с учетом состоявшегося размещения. В то же время MSCI, по оценке эксперта, учтет эту сделку в оценке FIF (для российских компаний free float) в рамках пересмотра индексов в мае 2020 года.

Также подешевели рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,9% "префы").

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 снизился на 0,2%, китайский Shanghai Composite потерял 0,4%), просела Европа (FTSE, DAX, CAC40 потеряли 0,1-0,5%), но развернулась вверх Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,5%, индикатор в начале торгов локально впервые превышал рубеж 3000 пунктов) на фоне выступления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в Конгрессе США.

После публикации в конце прошлой недели сильных данных о состоянии рынка труда США ожидания существенного сокращения процентных ставок Федрезервом в июле поутихли. Однако рынки по-прежнему считают практически решенным вопрос о снижении стоимости кредитования на 25 базисных пунктов по итогам ближайшего заседания.

Глава ФРС Пауэлл заявил в среду в Конгрессе США о сохраняющейся неопределенности в отношении торговой политики, а также устойчивости глобальной экономики, отметив, что это продолжает оказывать давление на перспективы экономического роста в США. Пауэлл также отметил, что "инфляционное давление в стране остается сдержанным", и слабость инфляции может стать более устойчивой. По его словам, несмотря на возросшую за последние месяцы неопределенность, базовым сценарием ФРС для американской экономики остаются устойчивый рост и сильный рынок труда.

Заявления Пауэлла были восприняты трейдерами как сигнал его готовности к смягчению политики. Уверенность трейдеров в том, что Федрезерв снизит ставку на июльском заседании, выросла до 100%, кроме того, они рассчитывают в общей сложности на три снижения ставки, каждый раз по 0,25 процентного пункта, до конца 2019 года.

Кроме того, Пауэлл заявил, что июньский отчет по рынку труда США не изменил планы Федрезерва и что он не намерен уходить в отставку, даже если президент США Трамп его об этом попросит.

Нефть в среду раллировала на данных об объемах запасов топлива в США. Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в стране за минувшую неделю рухнули на 8,13 млн баррелей. Вышедшая в среду статистика Минэнерго США подтвердила динамику показателей API: по официальной версии, запасы нефти в США за неделю упали на 9,5 млн баррелей (снижение отмечается четвертую неделю подряд) при прогнозах снижения на 2,9 млн баррелей (хотя данные о резервах бензина и дистиллятов оказались негативными). Статистика подогрела рост котировок, цена Brent подскочила выше $66 за баррель и более чем на $2 превысила уровень суточной давности.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,32 за баррель (+3,4% и +0,1% во вторник), августовская цена WTI - $59,7 за баррель (+3,2% и +0,3% накануне).

Рынок также ожидает ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут опубликованы позднее на этой неделе.

Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович полагает, что оптимизм в рыночных настроениях начал формироваться на фоне некоторого торгового сближения США и Китая. Более существенное воздействие на рынки транслировалось через канал выступлений Пауэлла в Конгрессе. Рынки упорно не хотят верить в то, что сохранение текущих торговых ограничений может быть новой реальностью. В этой связи любая информация о "потеплении" отношений между сторонами торгового конфликта принимается инвесторами весьма охотно. На этот раз поводом для "оттепели" могли стать заявления американских представителей об ослаблении рестрикций в отношении китайской Huawei.

Тем не менее, основные надежды рынки возлагают на мировые ЦБ. Заявления Пауэлла в среду свидетельствуют о том, что ФРС не желает идти "вразрез" с ожиданиями рынка по снижению ставки в июле. Тезисы о наличии рисков неопределенности для американской экономики, а главное, рисков сохранения слабости в инфляции, могут трактоваться как еще одна предпосылка для мягкости Федрезерва на июльском заседании. На этом фоне американский рынок устремляется к новым максимумам, доллар демонстрирует склонность к ослаблению. В целом, яркость "зеленого света" Федрезерва в отношении готовности к снижению ставок снова усилилась, что также транслируется в рост вероятности реализации агрессивного шага снижения ключевой ставки Банком России в июле, считает аналитик.

По словам эксперта "Международного финансового центра" Дмитрия Иногородского, еще до начала пресс-конференции Пауэлла появился пресс-релиз ФРС, в котором был отмечен рост неопределенности с момента последнего заседания. Этот анонс, опубликованный за час до речи главы ФРС в Конгрессе, сразу вызвал живой позитивный отклик на фондовых площадках.

Учитывая рост цен на нефть в последние дни, стоит искать акции для покупок в сырьевых бумагах. Акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (5365 рублей) выглядят вполне интересно - они упали на выплате дивидендов и теперь могут перекрыть свой рыночный "гэп". Компания проводит обратный выкуп бумаг по цене 5452 рубля, из чего можно сделать смелое предположение, что инвесторы в любом случае занесут туда бумагу. Среднесрочная же цель для этих акций - 5858,5 рубля, отмечает эксперт.

По словам старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, в первой половине торгов рынок акций проседал, отражая всеобщую неуверенность инвесторов относительно того, достаточно ли мягкая будет риторика Пауэлла в его выступлении в Конгрессе, однако вечером игроков воодушевили слова о том, что сильная статистика по рынку труда не повлияла на позицию ФРС.

Экономическая статистика по США, выходившая в последнее время, в основном не показывала улучшения результатов, но и не была достаточно слабой, чтобы ФРС без сомнений пошла на снижение ставки уже на ближайшем заседании. К тому же возобновление торговых переговоров США с Китаем создает надежду для улучшения перспектив роста мировой экономики.

Кроме того, поддержку рынку акций РФ оказала выросшая нефть в свете публикации статданных о падении запасов в США. Поскольку это четвертое снижение подряд, участники торгов, убедившись в сбалансированности сырьевого рынка, теперь начинают задумываться о грядущем дефиците. В качестве аргумента для последнего можно выделить данные по России: добыча в июне достигла 3-летнего минимума (10,79 млн б/с) и сейчас даже ниже уровня, прописанного соглашением ОПЕК+, на 400 тыс. б/с, отмечает аналитик.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, нефть выросла на фоне возвращающегося спроса на рисковые активы и данных Минэнерго США о сокращении запасов сырья. После снижения рынка акций РФ в начале недели "медведям" так и не удалось развить успех, индекс МосБиржи в консолидацию в районе 2820 пунктов. Однако в ее рамках индекс МосБиржи "боком" прошел краткосрочный восходящий тренд ускорения, берущий начало от майских минимумов, что может говорить в пользу продолжения коррекционного снижения. Из поддержек можно выделить уровни 2780 и 2730 пунктов.

По оценке эксперта Forex Club Валерия Полховского, помимо статистики поддержку нефти оказали прогнозы о риске шторма в Мексиканском заливе, которые уже привели к эвакуации крупными компаниями персонала с нефтяных платформ. Так, Chevron, Royal Dutch Shell, BP и BHP Group эвакуируют персонал с 15 морских нефтяных платформ Мексиканского залива, в котором добывается около 17% всей производимой в США нефти.

С другой стороны, Минэнерго США оценило, что рост коммерческих запасов нефти в мире в 2019 и в 2020 годах составит в среднем по 0,1 млн б/с, а спрос на нефть в мире вырастет в 2020 году на 1,4 млн б/с после ожидаемого в 2019 году увеличения на 1,1 млн б/с. Основываясь, в том числе на этих данных, американское Минэнерго понизило прогноз средней цены Brent на 2019 год до $66,51 за баррель с ожидавшихся в июне $66,69. Прогноз на 2020 год остался прежним - на отметке $67.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Галс-Девелопмент" (MOEX: HALS) (+40%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+5,3% и +5,9% "префы"), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+3,7%).

Подешевели акции ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (-15,1%), ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-4,7%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-4%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-3,5%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 46,408 млрд рублей (из них 10,144 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и 8,263 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP)).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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