Евробонды РФ в среду снижаются на вероятности менее агрессивного смягчения политики ФРС США

Москва. 10 июля. Котировки большинства российских еврооблигаций в среду снижаются третий день подряд, несмотря на рост цен на нефть и позитивную динамику на рынке базовых активов. Исключение составили бумаги с погашением в 2047 году, котировки которых слегка повысились к вечеру среды. Американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, повышаются, в итоге суверенные спреды расширились к доходности базовых активов.

Глава ФРС США Джером Пауэлл отметил в своем выступлении в Конгрессе, что июньский отчет не изменил планов Центробанка, а также обратил внимание на риски, которые торговые войны несут для мировой экономики. Тем не менее, снижение ставки на 25 базисных пунктов уже было заложено в ожидания, поэтому участники российского сегмента не особо отреагировали на заявления Пауэлла.

Цены российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК опустились по отношению к закрытию 9 июля на 11 базисных пунктов и составили 113,0% от номинала, что соответствует доходности 3,08% годовых (рост на 3 базисных пунктов).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 17 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, составив 100,48% от номинала. Их доходность упала на 7 базисных пунктов и составила 1,79% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 10 базисных пунктов по сравнению со вторником и составил 129 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к 8 июля на 11 базисных пунктов - до 122,01% от номинала (доходность выросла на 0,7 базисных пунктов - до 4,38% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 6 базисных пунктов - до 118,03% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисных пунктов и составила 4,37% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году упали на 11 базисных пунктов, подешевев до 106,56% от номинала (доходность увеличилась на 2 базисных пункта - до 3,66% годовых), с погашением в 2023 году - снизились на 1 базисный пункт, до 107,02% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 3,07% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 6 базисных пунктов - до 111,48% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,52% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году уменьшился на 25 базисных пунктов, до 103,26% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 3,77% годовых).

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" управляющая портфелем еврооблигаций Металлинвестбанка Юлияна Унесихина выступление главы ФРС Пауэлла изменило ситуацию на рынке US Treasuries, причем большинство выпусков российских государственных евробондов, за исключением выпуска с погашением в 2047 году, продолжило начатое на этой неделе снижение. "Пауэлл отметил понижательные риски для экономики из-за торговых войн, уменьшение инвестиций компаний и приглушенную инфляцию, а также заявил, что июньский отчет по рынку труда не изменил планы регулятора. Рынки восприняли его слова как свидетельство того, что на июльском заседании ставка будет снижена. Это привело к развороту вверх в сегменте US Treasuries и расширению спредов к доходности базовых активов".