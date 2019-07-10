.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Евробонды РФ в среду снижаются на вероятности менее агрессивного смягчения политики ФРС США
.
ГЛАВНОЕ
В июне в России зафиксирована нулевая инфляция
В июне потребительские цены не изменились, сообщил Росстат. Аналитики ожидали инфляцию на уровне 0,2%. Последний раз нулевая инфляция была зафиксирована в августе 2018 года
 
В России разрешат продавать драгоценности через интернет
В России планируют официально разрешить продажу ювелирных изделий с драгоценными камнями через интернет. Проект постановления, которое подготовил Минфин, устранит существующие коллизии для продажи ювелирных изделий в интернете. В документе...
 
ЦБ РФ готов поддержать реформу системы ИИС
ЦБ готов поддержать предложения профучастников относительно дальнейшего развития института индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Во вторник в ЦБ состоялось совещание руководителей регулятора Эльвиры Набиуллиной и Владимира Чистюхина с...
 
Компании смогут продавать услуги на основе аналитики госданных
Бизнес может получить право извлекать дополнительную выгоду из данных, содержащихся в государственных системах. Компании смогут получать данные для аналитических исследований, свободно оказывать услуги на основе результатов проделанной аналитики или...
 
10 июля 2019 года 19:30

Евробонды РФ в среду снижаются на вероятности менее агрессивного смягчения политики ФРС США

Москва. 10 июля. Котировки большинства российских еврооблигаций в среду снижаются третий день подряд, несмотря на рост цен на нефть и позитивную динамику на рынке базовых активов. Исключение составили бумаги с погашением в 2047 году, котировки которых слегка повысились к вечеру среды. Американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, повышаются, в итоге суверенные спреды расширились к доходности базовых активов.

Глава ФРС США Джером Пауэлл отметил в своем выступлении в Конгрессе, что июньский отчет не изменил планов Центробанка, а также обратил внимание на риски, которые торговые войны несут для мировой экономики. Тем не менее, снижение ставки на 25 базисных пунктов уже было заложено в ожидания, поэтому участники российского сегмента не особо отреагировали на заявления Пауэлла.

Цены российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК опустились по отношению к закрытию 9 июля на 11 базисных пунктов и составили 113,0% от номинала, что соответствует доходности 3,08% годовых (рост на 3 базисных пунктов).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 17 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, составив 100,48% от номинала. Их доходность упала на 7 базисных пунктов и составила 1,79% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 10 базисных пунктов по сравнению со вторником и составил 129 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к 8 июля на 11 базисных пунктов - до 122,01% от номинала (доходность выросла на 0,7 базисных пунктов - до 4,38% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 6 базисных пунктов - до 118,03% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисных пунктов и составила 4,37% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году упали на 11 базисных пунктов, подешевев до 106,56% от номинала (доходность увеличилась на 2 базисных пункта - до 3,66% годовых), с погашением в 2023 году - снизились на 1 базисный пункт, до 107,02% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 3,07% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 6 базисных пунктов - до 111,48% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,52% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году уменьшился на 25 базисных пунктов, до 103,26% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 3,77% годовых).

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" управляющая портфелем еврооблигаций Металлинвестбанка Юлияна Унесихина выступление главы ФРС Пауэлла изменило ситуацию на рынке US Treasuries, причем большинство выпусков российских государственных евробондов, за исключением выпуска с погашением в 2047 году, продолжило начатое на этой неделе снижение. "Пауэлл отметил понижательные риски для экономики из-за торговых войн, уменьшение инвестиций компаний и приглушенную инфляцию, а также заявил, что июньский отчет по рынку труда не изменил планы регулятора. Рынки восприняли его слова как свидетельство того, что на июльском заседании ставка будет снижена. Это привело к развороту вверх в сегменте US Treasuries и расширению спредов к доходности базовых активов".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
10 июля 2019 года 20:00
Рубль уверенно растет к доллару и евро благодаря нефти и ожиданиям снижения ставки ФРС США
Москва. 10 июля. Доллар и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером; рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и ожиданиям снижения ставки ФРС США.    читать дальше
.
10 июля 2019 года 19:41
Рынок акций РФ превысил 1400 пунктов по индексу РТС на фоне укрепления рубля и роста мировых площадок на сигналах от ФРС
Москва. 10 июля. Рынок акций РФ в среду поднялся выше рубежа 1400 пунктов по индексу РТС на фоне развернувшихся вверх мировых площадок после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе США, подогревшего ожидания смягчения монетарной политики регулятора, а также за счет раллировавшей нефти и укрепления рубля.    читать дальше
.
10 июля 2019 года 18:57
Коррекционное снижение рынка акций может возобновиться - Промсвязьбанк
"В среду российский фондовый рынок продемонстрировал умеренный рост, несмотря на позитив извне. Так, поддержку нашим акциям оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent прибавила более 2%, чему способствовал как общий спрос на рисковые активы, так и данные Минэнерго США,...    читать дальше
.
10 июля 2019 года 18:21
БКС снизил рекомендацию для акций АЛРОСА до "держать" и оценку на 24%
"БКС Глобал Маркетс" понизил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) на 24% - до $1,6 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Олега Петропавловского, Кирилла Чуйко и Артема Багдасаряна. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". "Мы...    читать дальше
.
10 июля 2019 года 17:51
Ожидаем на этой неделе движения курса рубля в диапазоне 62,8-64,2 за доллар - БКС
"К середине недели курс рубля укрепляется до уровней 63,3-63,5. Умеренному укреплению российской валюты способствует хотя и достаточно слабый, но оптимизм в рыночных настроениях, сформированный на фоне некоторого торгового сближения США и Китая. Более существенное воздействие транслируется в рынки...    читать дальше
.
10 июля 2019 года 17:25
Главным драйвером для рубля в ближайшее время станут действия ЦБ РФ по смягчению монетарной политики - ИК QBF
"Российский рубль в паре с долларом пока "дрейфует" в рамках коридора 62,5-64. В последние торговые дни наметилось некоторое ослабление нашей валюты, которое связано с глобальными тенденциями, доллар укрепляется ко всем мировым валютам, индекс доллара DXY вырос до 97,5 пункта. Хотелось бы обратить...    читать дальше
.
10 июля 2019 года 16:48
Показатели платежного баланса РФ за I полугодие указывают на уязвимость тренда на укрепление рубля - Альфа-банк
Показатели по платежному балансу РФ за первое полугодие 2019 года указывают на уязвимость тренда на укрепление рубля, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. "Результаты за второй квартал подтверждают наше осторожное отношение к курсу рубля. Большой профицит текущего...    читать дальше
.
10 июля 2019 года 16:15
На ближайшую перспективу все же не исключаем, что рубль к доллару может показать движение к отметкам 65-66 - "Открытие Брокер"
"Рубль демонстрирует внутридневное укрепление. К середине московских торгов баррель Brent стоит около 4172 руб. Минфин разместил на аукционе ОФЗ 26229 на 15,6 млрд рублей при спросе в 51,9 млрд. Однодневная ставка MosPrime поднялась на 0,01% - до уровня 7,62%, недельная снизилась до 7,71%...    читать дальше
.
10 июля 2019 года 16:00
Рубль развернулся вверх к доллару и евро днем в среду благодаря уверенно дорожающей нефти и интересу инвесторов к аукционам Минфина
Москва. 10 июля. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в среду днем; рубль умеренно укрепляется к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и высокому спросу на ОФЗ в ходе еженедельных аукционов Минфина РФ.    читать дальше
.
10 июля 2019 года 15:43
Торги акциями проходят в спокойном ключе - ИК "Велес Капитал"
"Российские фондовые индексы в первой половине сессии немного снизились, но оставалась выше поддержек 2810 и 1390 пунктов по индексу МосБиржи и РТС соответственно. Торговля по-прежнему проходит в спокойном ключе, но внести коррективы в настроения может речь главы ФРС Джерома Пауэлла. Если позиция...    читать дальше
.
10 июля 2019 года 15:07
Во втором полугодии 2019 года у рубля мало шансов остаться сильным - Райффайзенбанк
"Подушка валютной ликвидности, накопленная банковским сектором (по нашим оценкам, ~15 млрд долл.), позволит какое-то время сдерживать негативный эффект от предстоящего в 3-4 кв. оттока валютной ликвидности. По нашим оценкам, во 2П сальдо составит всего 14,1 млрд долл. (падение произойдет, главным...    читать дальше
.
10 июля 2019 года 14:38
Резкий рост нефти вызвал лишь умеренное повышение рубля - БКС
"Пара USD/RUB стартовала в "красной зоне", после чего продолжила умеренно снижаться, вернувшись к минимуму предыдущей сессии. Пара EUR/RUB в среду открылась вверх, переписав вчерашнюю вершину, но затем опустилась в небольшой "минус", тем не менее, демонстрируя более сильную динамику на фоне роста...    читать дальше
.
10 июля 2019 года 13:57
Американская валюта корректируется к корзине шести основных валют - ИК "Велес Капитал"
"После того как накануне индекс доллара был совсем близок к обновлению трехнедельного максимума, в среду американская валюта корректируется к корзине шести основных валют. В частности, к окончанию первой половины дня индекс USD терял порядка 0,1%, в том числе пара евро/доллар укреплялась на 0,2%....    читать дальше
.
10 июля 2019 года 13:08
Продажа 3,9% казначейских акций ОГК-2 компании "Мосэнерго" умеренно негативна для ОГК-2 - Газпромбанк
Продажа 3,9% казначейских акций "ОГК-2" компании "Мосэнерго" умеренно негативна для "ОГК-2", считают аналитики Газпромбанка Игорь Гончаров и Денис Степанов. Как говорится в обзоре банка, согласно сообщению "ОГК-2" и "Интерфакса", совет директоров "ОГК-2" одобрил две сделки по реализации акций:...    читать дальше
.
10 июля 2019 года 12:46
PPF Group предлагает 4,5% акций Polymetal в ходе ускоренного букбилдинга: негативно в краткосрочной перспективе - Альфа-банк
"Предложение владельца Polymetal PPF Group 21 млн акций в ходе процедуры ускоренного букбилдинга (соответствует примерно 4,5% уставного капитала компании) негативно для акций компании в краткосрочной перспективе. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на бумаги компании", - говорится в обзоре...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.