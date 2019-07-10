.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent торгуется выше $64,8 за баррель
.
ГЛАВНОЕ
В июне в России зафиксирована нулевая инфляция
В июне потребительские цены не изменились, сообщил Росстат. Аналитики ожидали инфляцию на уровне 0,2%. Последний раз нулевая инфляция была зафиксирована в августе 2018 года
 
В России разрешат продавать драгоценности через интернет
В России планируют официально разрешить продажу ювелирных изделий с драгоценными камнями через интернет. Проект постановления, которое подготовил Минфин, устранит существующие коллизии для продажи ювелирных изделий в интернете. В документе...
 
ЦБ РФ готов поддержать реформу системы ИИС
ЦБ готов поддержать предложения профучастников относительно дальнейшего развития института индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Во вторник в ЦБ состоялось совещание руководителей регулятора Эльвиры Набиуллиной и Владимира Чистюхина с...
 
Компании смогут продавать услуги на основе аналитики госданных
Бизнес может получить право извлекать дополнительную выгоду из данных, содержащихся в государственных системах. Компании смогут получать данные для аналитических исследований, свободно оказывать услуги на основе результатов проделанной аналитики или...
 
10 июля 2019 года 09:40

Brent торгуется выше $64,8 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатской сессии в среду повышаются.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики, при этом Dow Jones Industrial Average ушел "в минус" по итогам третьей сессии подряд.

Участники рынка ждут ясности в отношении дальнейших шагов Федеральной резервной системы, отмечает MarketWatch.

В среду и четверг состоятся выступления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в Конгрессе, по итогам которых он ответит на вопросы. При этом сам текст доклада был обнародован еще в пятницу.

После публикации в конце прошлой недели сильных данных о состоянии рынка труда США ожидания существенного сокращения процентных ставок Федрезервом в июле поутихли. Однако рынки по-прежнему считают практически решенным вопрос о снижении стоимости кредитования на 25 базисных пунктов по итогам ближайшего заседания.

"Сокращения ставки в июле будет трудно избежать, учитывая текущие рыночные ожидания, но Пауэлл может использовать возможность для того, чтобы дать направление ожиданиям на более длительный срок, - полагает старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам. - Насколько успешно он это сделает - другой вопрос".

Количество открытых вакансий в США в мае сократилось до 7,323 млн по сравнению с 7,372 млн месяцем ранее, сообщило во вторник министерство труда страны. При этом число принятых на работу людей уменьшилось до 5,73 млн с 6 млн.

Котировки акций PepsiCo снизились по итогам торгов на 0,6%, несмотря на сильную отчетность за минувший квартал. Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль на 13,3%, что оказалось лучше среднего прогноза, а также подтвердил прогноз финансовых показателей на весь год.

Бумаги Marriott International Inc. подешевели на 1,3%. Владелец гостиничной сети получил уведомление от британского регулятора о том, что он планирует наложить на Marriott штраф в размере 99,2 млн фунтов стерлингов ($123,6 млн) из-за утечки клиентских данных в ноябре прошлого года.

Цена бумаг Cisco Systems выросла на 0,3%. Крупнейший в мире производитель сетевого оборудования объявил о покупке производителя оптических элементов Acacia Communications Inc. за $2,6 млрд. Акции Acacia подскочили более чем на 35%.

Капитализация Netflix Inc. поднялась на 1% после того, как аналитики Raymond James подтвердили свои "бычьи" настроения в отношении акций сервиса потокового вещания.

В число лидеров снижения среди компаний, входящих в расчет Dow Jones, вошли бумаги 3M (-2,1%), Verizon Communications (-1,5%), Dow (-1,3%) и Procter & Gamble (-1%). Наиболее существенно повысилась рыночная стоимость Goldman Sachs и Merck & Co. (+1%), а также платежных систем Visa (+0,9%) и American Express (+0,8%).

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 22,65 пункта (0,08%) - до 26783,49 пункта.

В то же время Standard & Poor's 500 увеличился за день на 3,68 пункта (0,12%), составив 2979,63 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 43,35 пункта (0,54%) - до 8141,73 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду не демонстрируют единой динамики.

В центре внимания инвесторов остаются новости, касающиеся внешнеторговых переговоров США и Китая, а также предстоящие выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,1%.

Глава китайской делегации на торговых переговорах с США вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр торговли Чжун Шань провели телефонную беседу с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Робертом Мнучиным. Как сообщил журналистам экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу, беседа носила "конструктивный" характер.

Он отметил, что переговоры "прошли хорошо", стороны обсудили возможности личной встречи. Тем не менее, Кадлоу отметил, что "чудес не бывает". "Прошлой зимой и весной был прогресс, потом он прекратился. Надеюсь, мы сможем продолжить с того места, где остановились, но я пока не знаю", - сказал советник.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:07 МСК потерял 0,23%, в то время как гонконгский Hang Seng увеличился на 0,34%.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на торгах в Гонконге выросли на 1,7%, нефтепроизводителя CNOOC - на 2%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в прошлом месяце увеличились на 2,7% в годовом выражении, как и в мае, свидетельствуют опубликованные в среду данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Результат совпал со средними прогнозами аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal.

Базовая инфляция без учета волатильных цен на продовольствие и энергоносители в июне составила 1,6%, как и в предыдущий месяц. Цены производителей (индекс PPI) не изменились в годовом выражении после повышения на 0,6% в мае, сообщило ГСУ. Эксперты ожидали в среднем подъема на 0,2%. Индекс CPI по итогам первого полугодия увеличился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, индекс PPI - на 0,3%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 9:00 МСК уменьшились соответственно на 0,15% и на 0,23%.

В число лидеров снижения котировок входят, в частности, акции производителя игровых приставок Nintendo (-1,3%) и производителя роботов Fanuc (-2,1%).

В то же время бумаги крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing дорожают на 0,7%, производителя бытовой электроники Sony - на 1,1%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:28 МСК увеличилось на 0,46%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. повышается на 1,4%, другого представителя отрасли SK Hynix - на 4,2%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,36%.

Между тем цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 0,3% и на 0,6% соответственно, еще одного представителя отрасли South32 - упала на 2,6%.

Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатской сессии в среду повышаются на данных об объемах запасов топлива в США.

При этом внимание рынка сосредоточено на ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут опубликованы позднее на этой неделе.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 МСК подорожали на $0,65 (на 1,01%) - до $64,81 за баррель. Во вторник их цена повысилась на $0,05 (на 0,08%), составив на закрытие $64,16 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,8 (на 1,38%) - до $58,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на $0,17 (на 0,29%) и завершила день на отметке $57,83 за баррель.

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в стране за минувшую неделю рухнули на 8,13 млн баррелей. При этом запасы бензина уменьшились на 257 тыс. баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 2,1 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США опубликует официальные данные об изменении запасов топлива позднее в среду. Аналитики IHS Markit ожидают снижения резервов нефти на 2,1 млн баррелей, бензина - на 400 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

Если данные Минэнерго подтвердят ожидания экспертов и API, это будет означать сокращение запасов нефти по итогам четвертой недели подряд.

Цена нефтяных контрактов на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в среду увеличилась на 0,3% - до 442,5 юаня за баррель.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
10 июля 2019 года 20:00
Рубль уверенно растет к доллару и евро благодаря нефти и ожиданиям снижения ставки ФРС США
Москва. 10 июля. Доллар и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером; рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и ожиданиям снижения ставки ФРС США.    читать дальше
.
10 июля 2019 года 19:41
Рынок акций РФ превысил 1400 пунктов по индексу РТС на фоне укрепления рубля и роста мировых площадок на сигналах от ФРС
Москва. 10 июля. Рынок акций РФ в среду поднялся выше рубежа 1400 пунктов по индексу РТС на фоне развернувшихся вверх мировых площадок после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе США, подогревшего ожидания смягчения монетарной политики регулятора, а также за счет раллировавшей нефти и укрепления рубля.    читать дальше
.
10 июля 2019 года 19:30
Евробонды РФ в среду снижаются на вероятности менее агрессивного смягчения политики ФРС США
Москва. 10 июля. Котировки большинства российских еврооблигаций в среду снижаются третий день подряд, несмотря на рост цен на нефть и позитивную динамику на рынке базовых активов. Исключение составили бумаги с погашением в 2047 году, котировки которых слегка повысились к вечеру среды. Американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, повышаются, в итоге суверенные спреды расширились к доходности базовых активов.    читать дальше
.
10 июля 2019 года 18:57
Коррекционное снижение рынка акций может возобновиться - Промсвязьбанк
"В среду российский фондовый рынок продемонстрировал умеренный рост, несмотря на позитив извне. Так, поддержку нашим акциям оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent прибавила более 2%, чему способствовал как общий спрос на рисковые активы, так и данные Минэнерго США,...    читать дальше
.
10 июля 2019 года 18:21
БКС снизил рекомендацию для акций АЛРОСА до "держать" и оценку на 24%
"БКС Глобал Маркетс" понизил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) на 24% - до $1,6 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Олега Петропавловского, Кирилла Чуйко и Артема Багдасаряна. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". "Мы...    читать дальше
.
10 июля 2019 года 17:51
Ожидаем на этой неделе движения курса рубля в диапазоне 62,8-64,2 за доллар - БКС
"К середине недели курс рубля укрепляется до уровней 63,3-63,5. Умеренному укреплению российской валюты способствует хотя и достаточно слабый, но оптимизм в рыночных настроениях, сформированный на фоне некоторого торгового сближения США и Китая. Более существенное воздействие транслируется в рынки...    читать дальше
.
10 июля 2019 года 17:25
Главным драйвером для рубля в ближайшее время станут действия ЦБ РФ по смягчению монетарной политики - ИК QBF
"Российский рубль в паре с долларом пока "дрейфует" в рамках коридора 62,5-64. В последние торговые дни наметилось некоторое ослабление нашей валюты, которое связано с глобальными тенденциями, доллар укрепляется ко всем мировым валютам, индекс доллара DXY вырос до 97,5 пункта. Хотелось бы обратить...    читать дальше
.
10 июля 2019 года 16:48
Показатели платежного баланса РФ за I полугодие указывают на уязвимость тренда на укрепление рубля - Альфа-банк
Показатели по платежному балансу РФ за первое полугодие 2019 года указывают на уязвимость тренда на укрепление рубля, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. "Результаты за второй квартал подтверждают наше осторожное отношение к курсу рубля. Большой профицит текущего...    читать дальше
.
10 июля 2019 года 16:15
На ближайшую перспективу все же не исключаем, что рубль к доллару может показать движение к отметкам 65-66 - "Открытие Брокер"
"Рубль демонстрирует внутридневное укрепление. К середине московских торгов баррель Brent стоит около 4172 руб. Минфин разместил на аукционе ОФЗ 26229 на 15,6 млрд рублей при спросе в 51,9 млрд. Однодневная ставка MosPrime поднялась на 0,01% - до уровня 7,62%, недельная снизилась до 7,71%...    читать дальше
.
10 июля 2019 года 16:00
Рубль развернулся вверх к доллару и евро днем в среду благодаря уверенно дорожающей нефти и интересу инвесторов к аукционам Минфина
Москва. 10 июля. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в среду днем; рубль умеренно укрепляется к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и высокому спросу на ОФЗ в ходе еженедельных аукционов Минфина РФ.    читать дальше
.
10 июля 2019 года 15:43
Торги акциями проходят в спокойном ключе - ИК "Велес Капитал"
"Российские фондовые индексы в первой половине сессии немного снизились, но оставалась выше поддержек 2810 и 1390 пунктов по индексу МосБиржи и РТС соответственно. Торговля по-прежнему проходит в спокойном ключе, но внести коррективы в настроения может речь главы ФРС Джерома Пауэлла. Если позиция...    читать дальше
.
10 июля 2019 года 15:07
Во втором полугодии 2019 года у рубля мало шансов остаться сильным - Райффайзенбанк
"Подушка валютной ликвидности, накопленная банковским сектором (по нашим оценкам, ~15 млрд долл.), позволит какое-то время сдерживать негативный эффект от предстоящего в 3-4 кв. оттока валютной ликвидности. По нашим оценкам, во 2П сальдо составит всего 14,1 млрд долл. (падение произойдет, главным...    читать дальше
.
10 июля 2019 года 14:38
Резкий рост нефти вызвал лишь умеренное повышение рубля - БКС
"Пара USD/RUB стартовала в "красной зоне", после чего продолжила умеренно снижаться, вернувшись к минимуму предыдущей сессии. Пара EUR/RUB в среду открылась вверх, переписав вчерашнюю вершину, но затем опустилась в небольшой "минус", тем не менее, демонстрируя более сильную динамику на фоне роста...    читать дальше
.
10 июля 2019 года 13:57
Американская валюта корректируется к корзине шести основных валют - ИК "Велес Капитал"
"После того как накануне индекс доллара был совсем близок к обновлению трехнедельного максимума, в среду американская валюта корректируется к корзине шести основных валют. В частности, к окончанию первой половины дня индекс USD терял порядка 0,1%, в том числе пара евро/доллар укреплялась на 0,2%....    читать дальше
.
10 июля 2019 года 13:08
Продажа 3,9% казначейских акций ОГК-2 компании "Мосэнерго" умеренно негативна для ОГК-2 - Газпромбанк
Продажа 3,9% казначейских акций "ОГК-2" компании "Мосэнерго" умеренно негативна для "ОГК-2", считают аналитики Газпромбанка Игорь Гончаров и Денис Степанов. Как говорится в обзоре банка, согласно сообщению "ОГК-2" и "Интерфакса", совет директоров "ОГК-2" одобрил две сделки по реализации акций:...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.