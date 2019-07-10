Brent торгуется выше $64,8 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатской сессии в среду повышаются.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики, при этом Dow Jones Industrial Average ушел "в минус" по итогам третьей сессии подряд.

Участники рынка ждут ясности в отношении дальнейших шагов Федеральной резервной системы, отмечает MarketWatch.

В среду и четверг состоятся выступления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в Конгрессе, по итогам которых он ответит на вопросы. При этом сам текст доклада был обнародован еще в пятницу.

После публикации в конце прошлой недели сильных данных о состоянии рынка труда США ожидания существенного сокращения процентных ставок Федрезервом в июле поутихли. Однако рынки по-прежнему считают практически решенным вопрос о снижении стоимости кредитования на 25 базисных пунктов по итогам ближайшего заседания.

"Сокращения ставки в июле будет трудно избежать, учитывая текущие рыночные ожидания, но Пауэлл может использовать возможность для того, чтобы дать направление ожиданиям на более длительный срок, - полагает старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам. - Насколько успешно он это сделает - другой вопрос".

Количество открытых вакансий в США в мае сократилось до 7,323 млн по сравнению с 7,372 млн месяцем ранее, сообщило во вторник министерство труда страны. При этом число принятых на работу людей уменьшилось до 5,73 млн с 6 млн.

Котировки акций PepsiCo снизились по итогам торгов на 0,6%, несмотря на сильную отчетность за минувший квартал. Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль на 13,3%, что оказалось лучше среднего прогноза, а также подтвердил прогноз финансовых показателей на весь год.

Бумаги Marriott International Inc. подешевели на 1,3%. Владелец гостиничной сети получил уведомление от британского регулятора о том, что он планирует наложить на Marriott штраф в размере 99,2 млн фунтов стерлингов ($123,6 млн) из-за утечки клиентских данных в ноябре прошлого года.

Цена бумаг Cisco Systems выросла на 0,3%. Крупнейший в мире производитель сетевого оборудования объявил о покупке производителя оптических элементов Acacia Communications Inc. за $2,6 млрд. Акции Acacia подскочили более чем на 35%.

Капитализация Netflix Inc. поднялась на 1% после того, как аналитики Raymond James подтвердили свои "бычьи" настроения в отношении акций сервиса потокового вещания.

В число лидеров снижения среди компаний, входящих в расчет Dow Jones, вошли бумаги 3M (-2,1%), Verizon Communications (-1,5%), Dow (-1,3%) и Procter & Gamble (-1%). Наиболее существенно повысилась рыночная стоимость Goldman Sachs и Merck & Co. (+1%), а также платежных систем Visa (+0,9%) и American Express (+0,8%).

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 22,65 пункта (0,08%) - до 26783,49 пункта.

В то же время Standard & Poor's 500 увеличился за день на 3,68 пункта (0,12%), составив 2979,63 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 43,35 пункта (0,54%) - до 8141,73 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду не демонстрируют единой динамики.

В центре внимания инвесторов остаются новости, касающиеся внешнеторговых переговоров США и Китая, а также предстоящие выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,1%.

Глава китайской делегации на торговых переговорах с США вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр торговли Чжун Шань провели телефонную беседу с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Робертом Мнучиным. Как сообщил журналистам экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу, беседа носила "конструктивный" характер.

Он отметил, что переговоры "прошли хорошо", стороны обсудили возможности личной встречи. Тем не менее, Кадлоу отметил, что "чудес не бывает". "Прошлой зимой и весной был прогресс, потом он прекратился. Надеюсь, мы сможем продолжить с того места, где остановились, но я пока не знаю", - сказал советник.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:07 МСК потерял 0,23%, в то время как гонконгский Hang Seng увеличился на 0,34%.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на торгах в Гонконге выросли на 1,7%, нефтепроизводителя CNOOC - на 2%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в прошлом месяце увеличились на 2,7% в годовом выражении, как и в мае, свидетельствуют опубликованные в среду данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Результат совпал со средними прогнозами аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal.

Базовая инфляция без учета волатильных цен на продовольствие и энергоносители в июне составила 1,6%, как и в предыдущий месяц. Цены производителей (индекс PPI) не изменились в годовом выражении после повышения на 0,6% в мае, сообщило ГСУ. Эксперты ожидали в среднем подъема на 0,2%. Индекс CPI по итогам первого полугодия увеличился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, индекс PPI - на 0,3%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 9:00 МСК уменьшились соответственно на 0,15% и на 0,23%.

В число лидеров снижения котировок входят, в частности, акции производителя игровых приставок Nintendo (-1,3%) и производителя роботов Fanuc (-2,1%).

В то же время бумаги крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing дорожают на 0,7%, производителя бытовой электроники Sony - на 1,1%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:28 МСК увеличилось на 0,46%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. повышается на 1,4%, другого представителя отрасли SK Hynix - на 4,2%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,36%.

Между тем цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 0,3% и на 0,6% соответственно, еще одного представителя отрасли South32 - упала на 2,6%.

Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатской сессии в среду повышаются на данных об объемах запасов топлива в США.

При этом внимание рынка сосредоточено на ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут опубликованы позднее на этой неделе.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 МСК подорожали на $0,65 (на 1,01%) - до $64,81 за баррель. Во вторник их цена повысилась на $0,05 (на 0,08%), составив на закрытие $64,16 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,8 (на 1,38%) - до $58,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на $0,17 (на 0,29%) и завершила день на отметке $57,83 за баррель.

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в стране за минувшую неделю рухнули на 8,13 млн баррелей. При этом запасы бензина уменьшились на 257 тыс. баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 2,1 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США опубликует официальные данные об изменении запасов топлива позднее в среду. Аналитики IHS Markit ожидают снижения резервов нефти на 2,1 млн баррелей, бензина - на 400 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

Если данные Минэнерго подтвердят ожидания экспертов и API, это будет означать сокращение запасов нефти по итогам четвертой недели подряд.

Цена нефтяных контрактов на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в среду увеличилась на 0,3% - до 442,5 юаня за баррель.