Рынок акций РФ утром снижается, лидируют "МГТС" и "Диод" на отсечке и Polymetal из-за продажи пакета

Москва. 10 июля. Рынок акций РФ утром в среду проседает по большинству blue chips на фоне консолидации внешних фондовых площадок в ожидании выступления вечером главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, при этом растущая нефть игроками игнорируется; в лидерах отката из-за отсечки дивидендов с учетом расчетов "Т+2" выступают бумаги "МГТС" и ПАО "Диод", а также бумаги Polymetal из-за продажи пакета мажоритарием с дисконтом к рынку.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2812,58 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1389,2 пункта (-0,4%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,1%.

Доллар подешевел до 63,77 рубля (-0,14 рубля).

Упали акции "МГТС" (-3,8%, до 2055 рублей; -10,5% "префы", до 1820 рублей; дивиденды за 2018 год составляют 232 рубля на акцию каждого типа), ПАО "Диод" (-6,9%, до 4,73 рубля; дивиденды - 0,43 рубля на акцию), Polymetal (-4,2%, до 765,8 рубля).

Компания Fodina B.V., представляющая интересы PPF Group чешского инвестора Петра Келлнера, накануне вечером объявила о продаже около 21,2 млн акций Polymetal в рамках процедуры ускоренного букбилдинга (ABB), букраннером выступил Goldman Sachs. По сообщению агентства Bloomberg, цена размещения в рамках сделки составила 9,66 фунта стерлингов, что оказалось на 4,5% ниже закрытия рынка на LSE. PPF берет на себя обязательство не продавать акции Polymetal в течение двух месяцев после этого АВВ.

Крупнейший акционер Polymetal - группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (27,4%). Free float превышает 50%. Доля PPF до размещения составляла 11% (51,74 млн акций), теперь она сократилась до 6,5%.

По оценке главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского, индексный провайдер FTSE, скорее всего, сразу пересмотрит оценку free float Polymetal и вес акций компании в своих индексах с учетом состоявшегося размещения. В то же время MSCI, по оценке эксперта, учтет эту сделку в оценке FIF (для российских компаний free float) в рамках пересмотра индексов в мае 2020 года.

Также подешевели рублевые акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Мосбиржи" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,5%).

Выросли бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,3%).

Индексы в США во вторник показали смешанную маловыразительную динамику, Dow Jones (-0,1%) просел по итогам третьей сессии подряд. Участники рынка ждут ясности в отношении дальнейших шагов Федеральной резервной системы, отмечает MarketWatch.

В среду и четверг состоятся выступления председателя Федрезерва Пауэлла в Конгрессе США, по итогам которых он ответит на вопросы. При этом сам текст доклада был обнародован еще в пятницу.

После публикации в конце прошлой недели сильных данных о состоянии рынка труда США ожидания существенного сокращения процентных ставок Федрезервом в июле поутихли. Однако рынки по-прежнему считают практически решенным вопрос о снижении стоимости кредитования на 25 базисных пунктов по итогам ближайшего заседания.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 снизился на 0,2%, китайский Shanghai Composite потерял 0,4%), консолидируется Европа (FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1%) и слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Однако в среду дорожает нефть на данных об объемах запасов топлива в США; цена Brent находится на $0,8 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $65,06 за баррель (+1,4% и +0,1% во вторник), августовская цена WTI - $58,84 за баррель (+1,6% и +0,3% накануне).

Рынок ожидает ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут опубликованы позднее на этой неделе.

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в стране за минувшую неделю рухнули на 8,13 млн баррелей. При этом запасы бензина уменьшились на 257 тыс. баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 2,1 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Минэнерго США опубликует официальные данные об изменении запасов топлива в среду в 17:30 МСК. Аналитики IHS Markit ожидают снижения резервов нефти на 2,1 млн баррелей, бензина - на 400 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

Если данные Минэнерго подтвердят ожидания экспертов и API, это будет означать сокращение запасов нефти по итогам четвертой недели подряд.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что оснований для выхода из консолидации вблизи уровня 1400 пунктов по индексу РТС пока не наблюдается. Участники глобального рынка не проявляют высокой активности, ожидая выступления главы ФРС в Конгрессе, которое пройдет в два этапа - в среду (17:00 МСК) и четверг. Кроме того, в среду в 17:30 МСК будут опубликованы еженедельные данные по запасам нефти в США, а в 21:00 МСК - стенограмма июньского заседания ФРС. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации доллара в диапазоне 63,5-64 руб./$1.

Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Инстант инвест" Александр Тимофеев, коррекция на рынке акций РФ с начала недели пока носит умеренный характер и не предполагает более агрессивных продаж, если в ближайшие дни на мировой арене обойдется без потрясений. Нефть остается волатильной, находясь под влиянием двух противодействующих факторов. С одной стороны, обострение геополитической обстановки вокруг Ирана говорит в пользу роста Brent, с другой - покупкам по-прежнему препятствуют опасения замедления роста мирового спроса. Отчет API во вторник отразил масштабное сокращение запасов нефти в США, что подбодрило нефтяных "быков". В среду участники рынка будут ждать официальных данных Минэнерго США, а также обратят внимание на выступление Пауэлла в Конгрессе и протокол заседания ФРС.

Реагировать на протокол Федрезерва рынок акций РФ будет уже в четверг, и если ЦБ подтвердит план снижения ставки, рисковые активы оживятся, что благоприятно отразится на динамике фондовых индексов. В ближайшей перспективе российский рынок также может получить определенную поддержку от нефти, если Brent не растеряет набранные очки.

Как отмечает начальник управления анализа рынков ИК "Открытие брокер" Константин Бушуев, спекуляции вокруг возможного снижения коридора ставки ФРС в конце июля остаются центральными на рынках, инвесторы продолжают ждать намеков на стимулирующую политику от главы ФРС Пауэлла.

Главной статистикой текущей недели может стать публикация данных по инфляции в США в четверг в 15:30 МСК. Утром в пятницу выйдут важные для рынка данные по внешней торговле Китая. На российском рынке акций отмечается пик сезона дивидендных отсечек, после чего до конца июля возможна активная репатриация объемных дивидендов, что может стать фактором давления на рубль.

По мнению эксперта "Академии управления финансами и инвестициями" Геннадия Николаева, рынки демонстрируют осторожность перед выступлением Пауэлла и публикацией протокола ФРС. Есть опасения, что в свете недавнего сильного отчета по занятости в США риторика регулятора окажется не такой "голубиной", как ожидалось ранее - в этом случае могут пострадать все рисковые активы, включая нефть.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, внутренних идей на рынке акций пока нет. Существенно снизился приток валюты в страну из-за падения спроса на ОФЗ, но при этом нет и распродаж бумаг со стороны нерезидентов. Среднесрочные тренды на мировых рынках вполне могут определиться уже вечером в среду в ходе выступления главы ФРС. До этого времени ожидается укрепление рубля на фоне растущей нефти.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, Федрезерв может более четко обозначить свою позицию относительно дальнейшей динамики ставок. Основная идея ближайших недель - вероятное понижение процентной ставки ФРС в конце месяца, и сильные данные по рынку труда США за июнь несколько уменьшили вероятность резкого снижения ставок. Если в середине прошлой неделе фьючерсы на ставку оценивали вероятность ее снижения на июльском заседании в 100%, из них более 25% - за снижение сразу на 50 базисных пунктов, то к текущему моменту снижение ставки на 50 пунктов уже не рассматривается. Вопрос, насколько рационально в текущих условиях, когда макроэкономическая статистика не выглядит полностью обескураживающей, а фондовые рынки находятся вблизи исторических максимумов, понижать ставку (пусть даже и на минимальную величину), не имеет однозначного ответа. До "недели тишины" в преддверии заседания Федрезерва остается полторы недели, в рамках которых регулятор может более четко обозначить свою позицию.

Из других событий в центре внимания остается вопрос переговоров между представителями США и Китая по вопросам торговых противоречий. Во вторник состоялись первые телефонные контакты между сторонами после саммита G20, и экономический советник американского президента Ларри Кадлоу после этого оставил стандартные отзывы - охарактеризовал дискуссию как конструктивную и сказал, что чиновники планируют больше встреч в дальнейшем. Ни прогресса в переговорах, ни эскалации пока не наблюдается, и в этих условиях в ближайшее время тема монетарного курса Федрезерва для краткосрочной динамики рынков выглядит более значимой.

Дивидендный сезон в РФ постепенно приближается к своему завершению. Из оставшихся бумаг, оказывающих заметное влияние на индекс, остались акции "АЛРОСА" (отсечка дивидендов в пятницу), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (в понедельник), "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (среда, 17 июля). Внешний фон утром в среду нейтральный, соответственно, по индексу МосБиржи можно ориентироваться на продолжение консолидации в диапазоне 2810-2840 пунктов, считает Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-7,5%), ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (-6,6%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (+11,8%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,9%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,72 млрд рублей (из них 1,605 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 1,265 млрд рублей - на бумаги ВТБ).