Рубль развернулся вверх к доллару и евро днем в среду благодаря уверенно дорожающей нефти и интересу инвесторов к аукционам Минфина

Москва. 10 июля. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в среду днем; рубль умеренно укрепляется к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и высокому спросу на ОФЗ в ходе еженедельных аукционов Минфина РФ.

Курс доллара США составил 63,57 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 34,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,3 руб./EUR1, подешевев на 30,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 32,7 копейки - до 67,05 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 июля на 3,28 копейки, до 63,7988 руб./$1, и увеличил курс евро на 10,05 копейки, до 71,5631 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх и умеренно дорожает к доллару и евро на дневных торгах. Участники рынка реагируют на уверенно растущую нефть и, кроме того, спрос на рубль обеспечивается высоким интересом инвесторов к первичным аукционам Минфина РФ по размещению ОФЗ.

В среду ведомство продало ОФЗ серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года на общую сумму 15 млрд 648 млн рублей при спросе 51 млрд 994 млн рублей и объеме предложения 20 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение почти в 2,6 раза, при этом объем размещения составил 78,2% выпуска. Цена отсечения была установлена на уровне 99,96% от номинала, что соответствует доходности 7,28% годовых.

Цены на нефть эталонных марок существенно повышаются в среду на данных о снижении запасов сырья в США, которые усиливают опасения за перспективы предложения в условиях роста напряженности на Ближнем Востоке. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 2,38% - до $65,69 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются к этому времени на 2,32% - до $59,17 за баррель.

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в стране за минувшую неделю рухнули на 8,13 млн баррелей. При этом запасы бензина уменьшились на 257 тыс. баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 2,1 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США опубликует официальные данные об изменении запасов топлива позднее в среду. Аналитики IHS Markit ожидают снижения резервов нефти на 2,1 млн баррелей, бензина - на 400 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей. Если данные Минэнерго подтвердят ожидания экспертов и API, это будет означать сокращение запасов нефти по итогам четвертой недели подряд.

При этом внимание инвесторов и аналитиков сосредоточено на двух выступлениях Пауэлла в Конгрессе, по итогам которых он ответит на вопросы. Ожидается, что они прольют свет на то, в каком ключе будет проходить следующее заседание Федрезерва, намеченное на конец июля. Сам текст доклада Пауэлла был опубликован еще в пятницу. Он представит его в комитете по финансовым услугам Палаты представителей 10 июля, а днем позже в это же время - в банковском комитете Сената.

Ожидания снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов по итогам июльского заседания сошли на нет после публикации в конце прошлой недели сильных данных о состоянии рынка труда США, однако аналитики все еще ждут сокращения ставки на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании. В июне Федрезерв дал понять, что готов снизить ставку, чтобы поддержать экономический подъем в США в условиях торговых споров, и эксперты возлагают большие надежды на американский ЦБ, поскольку шансы на то, что Вашингтон и Пекин смогут достичь договоренностей в торговой сфере в ближайшем будущем, остаются низкими.

Глава китайской делегации на торговых переговорах с США вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр коммерции КНР Чжун Шань провели телефонную беседу с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Робертом Мнучиным, сообщило Минкоммерции Китая.

Как сообщил журналистам экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу, беседа носила "конструктивный" характер. Он отметил, что переговоры "прошли хорошо", стороны обсудили возможности личной встречи, добавив, однако: "Чудес не бывает. Прошлой зимой и весной был прогресс, потом он прекратился. Надеюсь, мы сможем продолжить с того места, где остановились, но я пока не знаю".

"Сегодня риски для рубля по-прежнему смещены в сторону умеренного ослабления на фоне выступления Пауэлла в Конгрессе США, в ходе которого глава американского регулятора может намекнуть на неготовность ФРС изменять ставку на июльском заседании. Тем не менее, Пауэлл, скорее всего, отметит, что ФРС готова будет снизить ставку в случае ухудшения данных по американской экономике, поэтому ожидания смягчения монетарной политики в США в среднесрочной перспективе продолжат оказывать поддержку всему блоку рисковых активов. Ограничивают риски для рубля и комфортные цены на нефть, которые превысили отметку $65 за баррель Brent", - отметил аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Внутренних факторов в поддержку российской валюты мы на данный момент не видим, краткосрочная же динамика в большей степени зависит от общерыночной тенденции в отношении интереса глобальных инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран. До сегодняшнего выступления Пауэлла в паре "доллар-рубль" ориентируемся на консолидацию под отметкой в 64 руб./$1", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"Большинство валют развивающихся стран снижаются к доллару США в среду, однако рубль находится в лидерах роста, так как его, в том числе, поддерживает дорожающая нефть. Вероятно, на динамику курса рубля существенно повлияет тональность риторики Пауэлла в рамках выступления в Конгрессе сегодня и завтра. Так, если рынок убедится, что ФРС понизит процентную ставку на заседании в июле, доллар может несколько ослабеть, что окажет поддержку валютам развивающихся стран и рублю, в частности. Тем не менее, в среднесрочной перспективе мы ожидаем ослабления рубля из-за влияния фактора сезонности на платежный баланс и коррекции нефтяных котировок", - подчеркивают аналитики банка Санкт-Петербург.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов лишь немного изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,62% годовых, ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц опустились на 2 б.п. - до 7,71% и 7,81% годовых соответственно. В то же время, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего торгового дня - 7,98% и 8,04% годовых.