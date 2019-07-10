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10 июля 2019 года 09:52

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не покажут яркой динамики в ожидании новостей от ФРС

Москва. 10 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду не покажут яркой динамики на фоне невысокой активности торгов в ожидании выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла в Конгрессе, от которого инвесторы надеются услышать намеки о дальнейшей монетарной политике регулятора, полагают аналитики.

В ожидании сигналов от Федрезерва мировые фондовые площадки консолидируются, в то время как нефть возобновила подъем на статистике о падении запасов сырья в США.

Индексы в США во вторник показали смешанную маловыразительную динамику, Dow Jones (-0,1%) просел по итогам третьей сессии подряд. Участники рынка ждут ясности в отношении дальнейших шагов Федеральной резервной системы, отмечает MarketWatch.

Выступления председателя Федрезерва Пауэлла в Конгрессе состоятся в среду и четверг, по итогам которых он ответит на вопросы. При этом сам текст доклада был обнародован еще в минувшую пятницу.

После публикации в конце прошлой недели сильных данных о состоянии рынка труда США ожидания существенного сокращения процентных ставок Федрезервом в июле поутихли. Однако рынки по-прежнему считают практически решенным вопрос о снижении стоимости кредитования на 25 базисных пунктов по итогам ближайшего заседания.

В среду в Азии преобладает слабая негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 снизился на 0,2%, китайский Shanghai Composite теряет 0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Однако утром в среду дорожает нефть на данных об объемах запасов топлива в США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:41 МСК составила $64,86 за баррель (+1,1% и +0,1% во вторник), августовская цена WTI - $58,77 за баррель (+1,6% и +0,3% накануне).

Рынок ожидает ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут опубликованы позднее на этой неделе.

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в стране за минувшую неделю рухнули на 8,13 млн баррелей. При этом запасы бензина уменьшились на 257 тыс. баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 2,1 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Минэнерго США опубликует официальные данные об изменении запасов топлива в среду в 17:30 МСК. Аналитики IHS Markit ожидают снижения резервов нефти на 2,1 млн баррелей, бензина - на 400 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей. Если данные Минэнерго подтвердят ожидания экспертов и API, это будет означать сокращение запасов нефти по итогам четвертой недели подряд.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник несколько возросла по сравнению с предыдущим днем, но осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил всего 7,458 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,737 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций показали умеренную и разнополярную динамику на фоне ожиданий выступления в среду главы Федрезерва Пауэлла, который может дать сигнал о дальнейшей монетарной политике регулятора.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 июля подрос на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 614,64 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-21" (+0,59%), "Совкомбанк ИКБ БО-05" (+0,46%) и "РЖД-001P-12R" (+0,39%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД 001P-02R" (-0,47%), "МТС 001P-06" (-0,28%) и "Фольксваген Банк-001Р-03" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России 9 июля завершил размещение выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-12m-001Р-88R номинальным объемом 5 млрд рублей, реализовав 69,97% выпуска на 3 млрд 498,435 тыс. рублей. Сбор заявок на бонды начался 10 июня. У выпуска один купонный период. Ставка купона установлена в размере 0,01% годовых, кроме того, по бондам выплачивается дополнительный доход. Дата погашения выпуска - 16 июня 2020 года. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E) объемом 700 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в октябре 2015 года.

ПАО "Мобильные телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) установило ставку 1-го купона 7-летних облигаций серии 001P-11 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,9% годовых. Ставки 2-28-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Облигации размещаются в рамках программы облигаций серии 001Р, которая была зарегистрирована в июле 2016 года объемом до 100 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. В августе 2018 года программа была увеличена до 200 млрд рублей. Программа бессрочная, облигации в рамках программы могут быть размещены на срок до 15 лет. Техническое размещение предварительно запланировано на 17 июля.

ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) установило ставку 1-го купона 5-летних бондов серии БО-П02 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,50% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 9,73% годовых. Купоны полугодовые, ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 6-го и 8-го купонов и 50% от номинала в дату выплаты 10-го купона. Техническое размещение выпуска запланировано на 19 июля.

ПАО "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) установило ставку 9-го купона биржевых облигаций серии БО-05 в размере 7,8% годовых. Размещение 5-ого выпуска биржевых облигаций на 2,4 млрд рублей состоялось в июле 2015 года, бумаги имеют 20 полугодовых купонов, ставка текущего купона - 8,2% годовых. По бумагам 22 июля предстоит оферта.

ПАО "Геотек сейсморазведка" (MOEX: GTSS) установило ставку 18-го купона облигаций 1-й серии в размере 10,5% годовых. Дебютный выпуск 5-летних облигаций компании объемом 3 млрд рублей был размещен в октябре 2013 года. Ставка текущего купона - 10,75% годовых. Владельцы данных облигаций на собрании 17 октября 2016 года согласились на реструктуризацию долга. Согласно плану реструктуризации бондов, срок обращения бумаг продлен на год - до 16 октября 2019 года с 17 октября 2018 года. Число купонных периодов увеличено до 18. Ставка 7-18-го купонов приравнена к значению ключевой ставки ЦБ РФ на дату начала соответствующего купонного периода плюс 3%. По выпуску введена амортизационная структура погашения: 10% от номинальной стоимости облигаций погашаются на 10-й рабочий день с даты госрегистрации изменений в решение о выпуске, 6,5% от номинала - 19 апреля 2017 года, 6,5% - 19 июля 2017 года, 8% - 18 апреля 2018 года, 8% - 18 июля 2018 года, 6% - 17 апреля 2019 года, 5% - 17 июля 2019 года, 50% - 16 октября 2019 года.

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) в рамках оферты приобрел 8 млн 295,581 тыс. биржевых облигаций серии БО-43 по цене 100% от номинала, что составляет 41,47% от выпуска объемом 20 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Банк разместил 10-летние облигации БО-43 объемом 20 млрд рублей в октябре 2013 года, бумаги имеют 40 квартальных купонов, ставка текущего купона - 7,45% годовых.

ООО "ВТБ Лизинг Финанс" 24 июля досрочно погасит облигации серии БО-04, 9 августа облигации серии БО-02, а 29 августа облигации серии БО-08. Погашение пройдет в дату выплат очередных купонов, по остаточной непогашенной стоимости. Текущий объем выпуска БО-02 составляет 7 млн облигаций, выпуска БО-04 - 8 млн облигаций, выпуска БО-08 - 10 млн облигаций. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения. Ставка 20-го купона серии БО-02 составляет 8,75% годовых, БО-04 - 8,95% годовых, 19-го купона серии БО-08 - 8,65% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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