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10 июля 2019 года 18:21
БКС снизил рекомендацию для акций АЛРОСА до "держать" и оценку на 24%
"БКС Глобал Маркетс" понизил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) на 24% - до $1,6 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Олега Петропавловского, Кирилла Чуйко и Артема Багдасаряна. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". "Мы понижаем прогнозную цену акций "АЛРОСА" на фоне слабой конъюнктуры алмазного рынка, которая, по всей видимости, сохранится гораздо дольше, чем мы ожидали ранее. Продажи алмазов "АЛРОСА" в июне снизились третий месяц подряд до $219 млн (минус 16% относительно предыдущего месяца, минус 43% относительно июня 2018 года), при этом менеджмент ожидает сохранения неблагоприятной ситуации на рынке до конца III квартала 2019 года и может даже снизить поставки с текущих 38 млн карат в рамках стратегии "цена важнее объемов", - говорится в обзоре. Экспертов скептически оценивают перспективы рынка алмазов по ряду причин. "Во-первых, спрос и цены на низкосортные алмазы демонстрируют слабую и нестабильную динамику, поскольку индийские огранщики активно сокращают свои запасы, что подтверждают как в De Beers, так и в "АЛРОСА". Вместе с тем на рынке крупных камней присутствуют и другие риски. Цены на крупные алмазы могут упасть из-за снижения цен на высококачественные бриллианты. Последнее может быть вызвано демпингом цен со стороны индийских огранщиков для пополнения оборотного капитала из-за низкой прибыли и избытка предложения. Кроме того, индийские власти усиливают борьбу с отмыванием денег, что в сочетании с санкциями США ограничивает спрос, в то время как глобальные макроэкономические риски создают неопределенность для предметов роскоши, что также негативно для рынка", - пишут они. В более долгосрочном плане аналитики сохраняют оптимизм и прогнозируют восстановление рынка алмазов в 2020 году. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $1,56 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $1,36 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Алроса АК
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