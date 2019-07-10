Показатели платежного баланса РФ за I полугодие указывают на уязвимость тренда на укрепление рубля - Альфа-банк

Показатели по платежному балансу РФ за первое полугодие 2019 года указывают на уязвимость тренда на укрепление рубля, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой.

"Результаты за второй квартал подтверждают наше осторожное отношение к курсу рубля. Большой профицит текущего счета - исторически сильная особенность российского платежного баланса, и в течение последних двух лет надежды на рост ненефтяного экспорта были важным фактором российской модели роста. Результаты за первую половину текущего года показывают, что динамика ненефтяного экспорта слишком уязвима, а мировая торговая война совсем не способствует диверсификации экспорта. В итоге мы считаем, что ненефтяной экспорт может сохраняться слабым в ближайшие кварталы, тогда как снижение импорта постепенно сойдет на нет на фоне попыток правительства поддержать рост российской экономики. Учитывая это, российский капитальный счет остается уязвимым, и мы считаем, что цифры по платежному балансу за первую половину 2019 года в целом подтверждают наши ожидания возвращения курса рубля к уровню 67 руб./$1 в конце года", - пишет Орлова.

По ее мнению, в связи с тем, что профицит текущего счета за первое полугодие 2019 года составил $45,8 млрд, а за второй квартал 2019 года он составил $12,1 млрд, складывается впечатление, что слабость текущего счета материализовалась в мае-июне, так как ЦБ ранее сообщал о своей оценке профицита текущего счета в $45,5 млрд за январь-апрель. "Это дает основание предположить, что в июне российский текущий счет был дефицитным, что очень необычно и должно восприниматься как негативный сигнал", - подчеркивает экономист.