На ближайшую перспективу все же не исключаем, что рубль к доллару может показать движение к отметкам 65-66 - "Открытие Брокер"

"Рубль демонстрирует внутридневное укрепление. К середине московских торгов баррель Brent стоит около 4172 руб. Минфин разместил на аукционе ОФЗ 26229 на 15,6 млрд рублей при спросе в 51,9 млрд. Однодневная ставка MosPrime поднялась на 0,01% - до уровня 7,62%, недельная снизилась до 7,71% (-0,02%), месячная также снизилась на 0,02% - до 7,81%. Давление на рубль в середине-конце июля может возрастать из-за вероятной конвертации части дивидендных выплат в валюту, репатриация дивидендов нерезидентами может стать нагрузкой для рубля до конца июля. Кроме того, наступил высокий сезон отпусков, когда растёт спрос на валюту со стороны выезжающих граждан. С другой стороны, высокая доходность рубля пока защищает его от какого-либо резкого ослабления. Также Минфин с пятницы снизил покупки валюты с 16,3 до 10,0 млрд рублей в день, что является очень резким снижением. На ближайшую перспективу мы все же не исключаем, что курс рубля к доллару может показывать коррекционное движение в диапазон 65-66 долларов", - отмечает начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев.