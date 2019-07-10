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10 июля 2019 года 15:43
Торги акциями проходят в спокойном ключе - ИК "Велес Капитал"
"Российские фондовые индексы в первой половине сессии немного снизились, но оставалась выше поддержек 2810 и 1390 пунктов по индексу МосБиржи и РТС соответственно. Торговля по-прежнему проходит в спокойном ключе, но внести коррективы в настроения может речь главы ФРС Джерома Пауэлла. Если позиция Пауэлла в отношении денежно-кредитной политики окажется слишком жесткой, мировой "аппетит к риску" может резко ослабнуть", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
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10 июля 2019 года 17:51
"К середине недели курс рубля укрепляется до уровней 63,3-63,5. Умеренному укреплению российской валюты способствует хотя и достаточно слабый, но оптимизм в рыночных настроениях, сформированный на фоне некоторого торгового сближения США и Китая. Более существенное воздействие транслируется в рынки... читать дальше
.10 июля 2019 года 17:25
Главным драйвером для рубля в ближайшее время станут действия ЦБ РФ по смягчению монетарной политики - ИК QBF
"Российский рубль в паре с долларом пока "дрейфует" в рамках коридора 62,5-64. В последние торговые дни наметилось некоторое ослабление нашей валюты, которое связано с глобальными тенденциями, доллар укрепляется ко всем мировым валютам, индекс доллара DXY вырос до 97,5 пункта. Хотелось бы обратить... читать дальше
.10 июля 2019 года 16:48
Показатели платежного баланса РФ за I полугодие указывают на уязвимость тренда на укрепление рубля - Альфа-банк
Показатели по платежному балансу РФ за первое полугодие 2019 года указывают на уязвимость тренда на укрепление рубля, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. "Результаты за второй квартал подтверждают наше осторожное отношение к курсу рубля. Большой профицит текущего... читать дальше
.10 июля 2019 года 16:15
На ближайшую перспективу все же не исключаем, что рубль к доллару может показать движение к отметкам 65-66 - "Открытие Брокер"
"Рубль демонстрирует внутридневное укрепление. К середине московских торгов баррель Brent стоит около 4172 руб. Минфин разместил на аукционе ОФЗ 26229 на 15,6 млрд рублей при спросе в 51,9 млрд. Однодневная ставка MosPrime поднялась на 0,01% - до уровня 7,62%, недельная снизилась до 7,71%... читать дальше
.10 июля 2019 года 15:07
"Подушка валютной ликвидности, накопленная банковским сектором (по нашим оценкам, ~15 млрд долл.), позволит какое-то время сдерживать негативный эффект от предстоящего в 3-4 кв. оттока валютной ликвидности. По нашим оценкам, во 2П сальдо составит всего 14,1 млрд долл. (падение произойдет, главным... читать дальше
.10 июля 2019 года 14:38
"Пара USD/RUB стартовала в "красной зоне", после чего продолжила умеренно снижаться, вернувшись к минимуму предыдущей сессии. Пара EUR/RUB в среду открылась вверх, переписав вчерашнюю вершину, но затем опустилась в небольшой "минус", тем не менее, демонстрируя более сильную динамику на фоне роста... читать дальше
.10 июля 2019 года 13:57
"После того как накануне индекс доллара был совсем близок к обновлению трехнедельного максимума, в среду американская валюта корректируется к корзине шести основных валют. В частности, к окончанию первой половины дня индекс USD терял порядка 0,1%, в том числе пара евро/доллар укреплялась на 0,2%.... читать дальше
.10 июля 2019 года 13:08
Продажа 3,9% казначейских акций ОГК-2 компании "Мосэнерго" умеренно негативна для ОГК-2 - Газпромбанк
Продажа 3,9% казначейских акций "ОГК-2" компании "Мосэнерго" умеренно негативна для "ОГК-2", считают аналитики Газпромбанка Игорь Гончаров и Денис Степанов. Как говорится в обзоре банка, согласно сообщению "ОГК-2" и "Интерфакса", совет директоров "ОГК-2" одобрил две сделки по реализации акций:... читать дальше
.10 июля 2019 года 12:46
PPF Group предлагает 4,5% акций Polymetal в ходе ускоренного букбилдинга: негативно в краткосрочной перспективе - Альфа-банк
"Предложение владельца Polymetal PPF Group 21 млн акций в ходе процедуры ускоренного букбилдинга (соответствует примерно 4,5% уставного капитала компании) негативно для акций компании в краткосрочной перспективе. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на бумаги компании", - говорится в обзоре... читать дальше
.10 июля 2019 года 12:25
Рубль может остаться на текущем уровне только при низком оттоке капитала частного сектора и притоке нерезидентских средств - Банк "Санкт-Петербург"
Большинство валют развивающихся стран снижалось к доллару США в среду утром, однако рубль находился в лидерах роста. Российскую валюту в том числе поддерживает дорожающая нефть. Вероятно, на динамику курса рубля существенно повлияет тональность риторики Дж. Пауэлла в рамках выступления в Конгрессе... читать дальше
.10 июля 2019 года 11:55
"Главное, что рынки ожидают услышать от главы ФРС Джерома Пауэлла, начинает ли Федрезерв цикл смягчения монетарной политики и насколько далеко он может зайти. Сигнал о возможности трех снижений ставки может вызвать позитив у инвесторов, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, и подтолкнуть... читать дальше
.10 июля 2019 года 11:30
"По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, количество спекулятивных чистых длинных позиций в российском рубле на прошлой неделе выросло на 4 тыс., до 32 тыс. контрактов, вернувшись к средним уровням апреля–начала июня текущего года. Между тем это лишь на 4,5 тыс. меньше исторического... читать дальше
.10 июля 2019 года 11:24
"Риски для рубля по-прежнему смещены в сторону умеренного ослабления на фоне выступления Д. Пауэлла в Конгрессе США, в ходе которого глава американского регулятора может намекнуть на неготовность ФРС изменять ставку на июльском заседании. Тем не менее, Пауэлл, скорее всего, отметит, что ФРС готова... читать дальше
.10 июля 2019 года 11:03
"Нефть марки Brent завершила торговую сессию вторника ростом, добравшись до $64,49. Восходящая динамика сохраняется и на азиатской сессии среды, что повышает шансы на тестирование сопротивления $65 уже до конца сегодняшнего дня. Поддержку ценам оказывает рост напряженности на Ближнем Востоке. На... читать дальше
.10 июля 2019 года 10:28
"Рынок ОФЗ все еще не может определиться, что для него более значимо, - колебания настроений на внешних финансовых площадках (и, как следствие, курса рубля) или заряженность Банка России на более быстрое снижение ключевой ставки в ответ на мягкость данных по инфляции за июнь. В результате... читать дальше
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