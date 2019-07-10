Резкий рост нефти вызвал лишь умеренное повышение рубля - БКС

"Пара USD/RUB стартовала в "красной зоне", после чего продолжила умеренно снижаться, вернувшись к минимуму предыдущей сессии. Пара EUR/RUB в среду открылась вверх, переписав вчерашнюю вершину, но затем опустилась в небольшой "минус", тем не менее, демонстрируя более сильную динамику на фоне роста евро на внешнем рынке. Поддержку российской валюте оказывает активный рост нефтяных цен. Развивающиеся валюты не демонстрируют единой динамики, но основные представители данного сектора в большинстве своем находятся под умеренным давлением. В целом ситуация на мировых рынках остается непростой. Еще одним геополитическим "фронтом" стало противостояние между Японией и Южной Кореей. В начале июля Япония ввела ряд ограничений на поставку сырья для корейского высокотехнологического производства, обвинив Сеул в том, что он в обход санкций ООН снабжает КНДР высокотехнологичными компонентами. Сегодня на встрече с главами 30 ведущих южнокорейских концернов президент Южной Кореи заявил, что страна "вынуждена готовиться ко всем вариантам развития событий". Кроме того, по его словам, корейское правительство намерено добиться отмены японских торговых санкций и принять ответные меры. Все это усугубляет и без того тяжелую ситуацию в мировой торговле, угрожая еще сильнее ударить по глобальной экономике. Пара USD/RUB продолжает консолидироваться в рамках сформированного в начале недели диапазона, приближаясь к нижней границе краткосрочного восходящего канала в основном за счет фактора времени, а не ценового импульса. Поэтому более качественным сигналом, свидетельствующим о пробое данного канала, будет закрытие часовой "свечки" под минимумом понедельника 63,48", - отмечают в БКС.