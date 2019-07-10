Американская валюта корректируется к корзине шести основных валют - ИК "Велес Капитал"

"После того как накануне индекс доллара был совсем близок к обновлению трехнедельного максимума, в среду американская валюта корректируется к корзине шести основных валют. В частности, к окончанию первой половины дня индекс USD терял порядка 0,1%, в том числе пара евро/доллар укреплялась на 0,2%. Тем не менее, на валютных площадках развивающихся рынков для американской валюты складывается неоднозначная ситуация. В парах с валютами Турции, ЮАР и Мексики американский доллар прибавляет днем порядка 0,14-0,23%, однако при этом демонстрирует нейтральную динамику в парах с бразильским реалом, индийской рупией и аргентинским песо. Рубль в среду одним из немногих на рынках EM демонстрирует явное укрепление, прибавляя к середине дня порядка 0,24% (пара доллар/рубль на тот момент опустилась ниже 63,75 руб.). Следует отметить, что для отечественной валюты ситуация несколько улучшилась по сравнению с началом месяца, когда рубль довольно часто находился в числе аутсайдеров на EM. Глобальные покупки доллара продолжались с момента выхода в прошлую пятницу сильных данных по рынку труда в США. Кроме того, на рынках остаются опасения в отношении конфликта в мировой торговле и его негативного влияния на мировую экономику. В среду и четверг все внимание инвесторов будет сфокусировано на выступлениях главы ФРС, в свете которых публикация протокола FOMC вероятно останется в тени. Даже если сильная статистика по занятости в США и отменила возможность снижения ставки ФРС сразу на 50 бп и даже, возможно, несколько скорректирует риторику представителей ФРС, это не отменяет общего курса на смягчение процентной политики в США. В то же время не исключено, что из выступлений Дж. Пауэлла рынки получат лишь подтверждение своих ожиданий по снижению ставки на 25 бп в конце июля, что в целом уже заложено в котировки, поэтому коррекция доллара продлится недолго. На локальном рынке Банк России не стал проводить третий день подряд депозитные операции "тонкой настройки". Таким образом, сегодня в банковскую систему вернутся 460 млрд руб. по однодневному РЕПО и 177,4 млрд руб. с недельных депозитов. Приток ликвидности может позволить межбанковским ставкам еще чуть сблизиться с уровнем ключевой ставки ЦБ", - комментирует ситуацию начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.