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10 июля 2019 года 13:57
Американская валюта корректируется к корзине шести основных валют - ИК "Велес Капитал"
"После того как накануне индекс доллара был совсем близок к обновлению трехнедельного максимума, в среду американская валюта корректируется к корзине шести основных валют. В частности, к окончанию первой половины дня индекс USD терял порядка 0,1%, в том числе пара евро/доллар укреплялась на 0,2%. Тем не менее, на валютных площадках развивающихся рынков для американской валюты складывается неоднозначная ситуация. В парах с валютами Турции, ЮАР и Мексики американский доллар прибавляет днем порядка 0,14-0,23%, однако при этом демонстрирует нейтральную динамику в парах с бразильским реалом, индийской рупией и аргентинским песо. Рубль в среду одним из немногих на рынках EM демонстрирует явное укрепление, прибавляя к середине дня порядка 0,24% (пара доллар/рубль на тот момент опустилась ниже 63,75 руб.). Следует отметить, что для отечественной валюты ситуация несколько улучшилась по сравнению с началом месяца, когда рубль довольно часто находился в числе аутсайдеров на EM. Глобальные покупки доллара продолжались с момента выхода в прошлую пятницу сильных данных по рынку труда в США. Кроме того, на рынках остаются опасения в отношении конфликта в мировой торговле и его негативного влияния на мировую экономику. В среду и четверг все внимание инвесторов будет сфокусировано на выступлениях главы ФРС, в свете которых публикация протокола FOMC вероятно останется в тени. Даже если сильная статистика по занятости в США и отменила возможность снижения ставки ФРС сразу на 50 бп и даже, возможно, несколько скорректирует риторику представителей ФРС, это не отменяет общего курса на смягчение процентной политики в США. В то же время не исключено, что из выступлений Дж. Пауэлла рынки получат лишь подтверждение своих ожиданий по снижению ставки на 25 бп в конце июля, что в целом уже заложено в котировки, поэтому коррекция доллара продлится недолго. На локальном рынке Банк России не стал проводить третий день подряд депозитные операции "тонкой настройки". Таким образом, сегодня в банковскую систему вернутся 460 млрд руб. по однодневному РЕПО и 177,4 млрд руб. с недельных депозитов. Приток ликвидности может позволить межбанковским ставкам еще чуть сблизиться с уровнем ключевой ставки ЦБ", - комментирует ситуацию начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
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10 июля 2019 года 17:51
"К середине недели курс рубля укрепляется до уровней 63,3-63,5. Умеренному укреплению российской валюты способствует хотя и достаточно слабый, но оптимизм в рыночных настроениях, сформированный на фоне некоторого торгового сближения США и Китая. Более существенное воздействие транслируется в рынки... читать дальше
.10 июля 2019 года 17:25
Главным драйвером для рубля в ближайшее время станут действия ЦБ РФ по смягчению монетарной политики - ИК QBF
"Российский рубль в паре с долларом пока "дрейфует" в рамках коридора 62,5-64. В последние торговые дни наметилось некоторое ослабление нашей валюты, которое связано с глобальными тенденциями, доллар укрепляется ко всем мировым валютам, индекс доллара DXY вырос до 97,5 пункта. Хотелось бы обратить... читать дальше
.10 июля 2019 года 16:48
Показатели платежного баланса РФ за I полугодие указывают на уязвимость тренда на укрепление рубля - Альфа-банк
Показатели по платежному балансу РФ за первое полугодие 2019 года указывают на уязвимость тренда на укрепление рубля, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. "Результаты за второй квартал подтверждают наше осторожное отношение к курсу рубля. Большой профицит текущего... читать дальше
.10 июля 2019 года 16:15
На ближайшую перспективу все же не исключаем, что рубль к доллару может показать движение к отметкам 65-66 - "Открытие Брокер"
"Рубль демонстрирует внутридневное укрепление. К середине московских торгов баррель Brent стоит около 4172 руб. Минфин разместил на аукционе ОФЗ 26229 на 15,6 млрд рублей при спросе в 51,9 млрд. Однодневная ставка MosPrime поднялась на 0,01% - до уровня 7,62%, недельная снизилась до 7,71%... читать дальше
.10 июля 2019 года 15:43
"Российские фондовые индексы в первой половине сессии немного снизились, но оставалась выше поддержек 2810 и 1390 пунктов по индексу МосБиржи и РТС соответственно. Торговля по-прежнему проходит в спокойном ключе, но внести коррективы в настроения может речь главы ФРС Джерома Пауэлла. Если позиция... читать дальше
.10 июля 2019 года 15:07
"Подушка валютной ликвидности, накопленная банковским сектором (по нашим оценкам, ~15 млрд долл.), позволит какое-то время сдерживать негативный эффект от предстоящего в 3-4 кв. оттока валютной ликвидности. По нашим оценкам, во 2П сальдо составит всего 14,1 млрд долл. (падение произойдет, главным... читать дальше
.10 июля 2019 года 14:38
"Пара USD/RUB стартовала в "красной зоне", после чего продолжила умеренно снижаться, вернувшись к минимуму предыдущей сессии. Пара EUR/RUB в среду открылась вверх, переписав вчерашнюю вершину, но затем опустилась в небольшой "минус", тем не менее, демонстрируя более сильную динамику на фоне роста... читать дальше
.10 июля 2019 года 13:08
Продажа 3,9% казначейских акций ОГК-2 компании "Мосэнерго" умеренно негативна для ОГК-2 - Газпромбанк
Продажа 3,9% казначейских акций "ОГК-2" компании "Мосэнерго" умеренно негативна для "ОГК-2", считают аналитики Газпромбанка Игорь Гончаров и Денис Степанов. Как говорится в обзоре банка, согласно сообщению "ОГК-2" и "Интерфакса", совет директоров "ОГК-2" одобрил две сделки по реализации акций:... читать дальше
.10 июля 2019 года 12:46
PPF Group предлагает 4,5% акций Polymetal в ходе ускоренного букбилдинга: негативно в краткосрочной перспективе - Альфа-банк
"Предложение владельца Polymetal PPF Group 21 млн акций в ходе процедуры ускоренного букбилдинга (соответствует примерно 4,5% уставного капитала компании) негативно для акций компании в краткосрочной перспективе. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на бумаги компании", - говорится в обзоре... читать дальше
.10 июля 2019 года 12:25
Рубль может остаться на текущем уровне только при низком оттоке капитала частного сектора и притоке нерезидентских средств - Банк "Санкт-Петербург"
Большинство валют развивающихся стран снижалось к доллару США в среду утром, однако рубль находился в лидерах роста. Российскую валюту в том числе поддерживает дорожающая нефть. Вероятно, на динамику курса рубля существенно повлияет тональность риторики Дж. Пауэлла в рамках выступления в Конгрессе... читать дальше
.10 июля 2019 года 11:55
"Главное, что рынки ожидают услышать от главы ФРС Джерома Пауэлла, начинает ли Федрезерв цикл смягчения монетарной политики и насколько далеко он может зайти. Сигнал о возможности трех снижений ставки может вызвать позитив у инвесторов, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, и подтолкнуть... читать дальше
.10 июля 2019 года 11:30
"По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, количество спекулятивных чистых длинных позиций в российском рубле на прошлой неделе выросло на 4 тыс., до 32 тыс. контрактов, вернувшись к средним уровням апреля–начала июня текущего года. Между тем это лишь на 4,5 тыс. меньше исторического... читать дальше
.10 июля 2019 года 11:24
"Риски для рубля по-прежнему смещены в сторону умеренного ослабления на фоне выступления Д. Пауэлла в Конгрессе США, в ходе которого глава американского регулятора может намекнуть на неготовность ФРС изменять ставку на июльском заседании. Тем не менее, Пауэлл, скорее всего, отметит, что ФРС готова... читать дальше
.10 июля 2019 года 11:03
"Нефть марки Brent завершила торговую сессию вторника ростом, добравшись до $64,49. Восходящая динамика сохраняется и на азиатской сессии среды, что повышает шансы на тестирование сопротивления $65 уже до конца сегодняшнего дня. Поддержку ценам оказывает рост напряженности на Ближнем Востоке. На... читать дальше
.10 июля 2019 года 10:28
"Рынок ОФЗ все еще не может определиться, что для него более значимо, - колебания настроений на внешних финансовых площадках (и, как следствие, курса рубля) или заряженность Банка России на более быстрое снижение ключевой ставки в ответ на мягкость данных по инфляции за июнь. В результате... читать дальше
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